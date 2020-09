HAMA Perth - bezpiecznie i mobilnie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeśli często przemieszczasz się z notebookiem i zależy ci na wygodzie oraz jego ochronie, nie obejdziesz się bez odpowiedniego plecaka. Firma HAMA właśnie zaproponowała swój model Perth, który ma 12 l pojemności, wyróżnia się minimalistycznym designem, wodoodpornym materiałem i wieloma praktycznymi rozwiązaniami. Wszystkie te wymogi spełnia najnowsza propozycja marki HAMA, czyli plecak na laptop Perth. W minimalistycznej i stylowej formie, przywodzącej na myśl kultową żołnierską „kostkę”, znajdziemy dwie przegrody – na laptop o przekątnej ekranu do 15,6 cala i tablet o rozmiarze ekranu do 12.9 cala. Pomieści więc obydwa urządzenia na raz.







Został wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego materiału, chroniącego przed wilgocią, brudem i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamykany jest na magnetyczne guziki i karabińczyk, co daje gwarancję, że nic nie ma prawa wysunąć się ze środka. Dzięki regulowanym szelkom łatwo dostosować plecak do swojego wzrostu.



Wnętrze modelu Perth urządzono tak, aby ułatwić uporządkowane przechowywanie wszelkich gadżetów, dlatego w środku nie mogło zabraknąć paska na rzep do mocowania notebooka. Z boku plecaka znajdziemy przydatną siateczkową kieszeń na napój, a klucze możemy przypiąć do solidnego breloka. Producent pomyślał również o tylnej kieszonce na dokumenty. Co ważne, nie ma potrzeby brudzenia torby od podłoża, bo można ją powiesić za górny uchwyt.



Wymiary plecaka HAMA Perth wynoszą 30 x 10 x 45 cm. Waży 650 g, a jego pojemność to 12 l. Dostępny jest w czterech stonowanych wersjach kolorystycznych: szarej, ciemnoniebieskiej, czarnej i beżowej.



Sugerowana cena detaliczna wynosi 79.99 Euro.

































Źródło: Info Prasowe / Hama