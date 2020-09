PlayStation 5 zadebiutuje w Polsce 19 listopada

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sony Interactive Entertainment ma przyjemność ogłosić datę premiery oraz cenę długo wyczekiwanej konsoli następnej generacji, PlayStation 5. Firma ujawniła także kolejne tytuły na PS5, w tym Final Fantasy XVI, Fortnite, Hogwarts Legacy oraz nową grę z serii God of War. 12 listopada PS5 zadebiutuje na siedmiu kluczowych rynkach: w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii, Nowej Zelandii, Japonii oraz Korei Południowej. 19 listopada dołączy reszta świata, w tym Europa, Bliski Wschód, Ameryka Południowa, Azja oraz Afryka Południowa. PS5 Digital Edition dostępne będzie w sugerowanej cenie detalicznej (SCD) 399.99 USD / 39 980 jenów / 399.99 Euro, z kolei PS5 z napędem Ultra HD Blu-ray dostępne będzie w sugerowanej cenie detalicznej, wynoszącej 499.99 USD amerykańskich / 49 980 jenów / 499.99 Euro. Przedsprzedaż jest już dostępna u wybranych partnerów handlowych w naszym kraju.







Oba modele PS5 wykorzystują ten sam specjalny procesor ze zintegrowanym układem graficznym, zapewniający grafikę wysokiej jakości w rozdzielczości 4K, oraz ultraszybki dysk SSD i zintegrowany układ I/O dla błyskawicznego wczytywania danych. Oba modele PS5 oferują jeszcze głębszą immersję dzięki wyjątkowemu kontrolerowi bezprzewodowemu DualSense i dźwiękowi 3D, by gracze doświadczali identycznej rozgrywki niezależnie od modelu PS5, na jaki się zdecydują.



SIE ujawniło wczoraj kilka nowych tytułów, które zasilą listę gier na PS5. Wśród nich znalazły się:

Devil May Cry 5 Special Edition (Capcom)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios i ScottGames)

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

Nowy tytuł z serii God of War (Santa Monica Studio)

Dzięki tytułom takim jak Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War czy Demon’s Souls PS5 otrzyma najlepsze premierowe gry w historii PlayStation, które dostarczą fanom ogromną dawkę wrażeń. Tytuły na wyłączność od SIE Worldwide Studios na PS5 w momencie premiery będą kosztować od 49.99 do 69.99 USD.



By wspierać społeczność PlayStation 4 podczas przejścia na następną generację, SIE udostępni część tytułów na wyłączność także na tę platformę. Będą to: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure oraz Horizon Forbidden West. Te trzy tytuły zostały stworzone z myślą o PS5 i jej wyjątkowych funkcjach, takich jak ultraszybki dysk SSD oraz kontroler DualSense, jednak po premierze będą się z nimi mogli zapoznać także posiadacze PS4. Cyfrowe wersje premierowych gier na PS4 zawierać będą darmową aktualizację na obie wersje PS5, z kolei wersje pudełkowe tych tytułów na PS4 otrzymają darmową aktualizację na PS5 z napędem Ultra HD Blu-Ray.



Wczoraj SIE ujawniło także PlayStation Plus Collection, wyselekcjnowane, przełomowe gry z PS4, które członkowie PS Plus będą mogli pobrać i sprawdzić na PS5. W PS Plus Collection znajdą się docenione przez krytyków gry, takie jak Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 i wiele więcej.



SIE ogłosiło także ceny następujących akcesoriów, które dostępne będą w momencie premiery konsoli PS5:

Kontroler bezprzewodowy DualSense (do kupienia oddzielnie) – 69.99 USD / 6980 jenów / 69.99 Euro (SCD)

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE 3D – obsługujący dźwięk 3D i posiadający dwa mikrofony z redukcją hałasu – 99.99 USD / 9980 jenów / 99.99 Euro (SCD)

HD Camera – kamera z dwoma obiektywami 1080p, idealna dla graczy, którzy zechcą transmitować swoją rozgrywkę – 59.99 USD / 5980 jenów / 59.99 Euro (SCD)

Media Remote – pilot pozwalający łatwo przeskakiwać między filmami i usługami streamingu – 29.99 USD / 2980 jenów / 29.99 Euro (SCD)

Stacja ładująca DualSense – pozwalająca łatwo ładować dwa kontrolery bezprzewodowe DualSense – 29.99 USD / 2980 jenów / 29.99 Euro (SCD)

















Źródło: Info Prasowe / SONY