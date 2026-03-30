mini PC i monitory Blackview dla freelancerów i digital nomadów

Praca poza biurem nie musi oznaczać kompromisów w kwestii produktywności i wygody. Marka Blackview dostarcza sprzęty stworzone z myślą o potrzebach freelancerów, pracowników zdalnych oraz osób często podróżujących służbowo. Wydajne komputery Mini PC i przenośne monitory DCM6 oraz SCM6 pozwalają w kilka chwil przekształcić stolik w kawiarni, pokój hotelowy czy przestrzeń coworkingową w profesjonalne stanowisko pracy. Wolność wyboru miejsca pracy staje się nowym standardem, a wysoka wydajność przestaje być domeną wyłącznie dużych komputerów stacjonarnych. Z kolei wykonywanie obowiązków w drodze nie musi już oznaczać ograniczenia się do jednego wyświetlacza. Modele Blackview MP20, MP80 i MP200 to kompaktowe jednostki odpowiadające na zróżnicowane potrzeby, podczas gdy monitory SCM6 i DCM6 umożliwiają wygodne rozszerzenie przestrzeni roboczej w dowolnym miejscu na świecie.







Od mobilnego sprzętu biurowego po stację roboczą o potężnej wydajności

Praca hybrydowa wiąże się z częstym przemieszczaniem między biurem a domem, co w przypadku korzystania z ciężkiego laptopa bywa uciążliwe. Użytkownicy pracujący głównie na dokumentach powinni zainteresować się modelem Blackview MP20. Ten Mini PC waży niecałe 270 gramów i mierzy zaledwie 3,52 x 10 x 10 cm, dzięki czemu bezproblemowo zmieści się w niewielkiej torbie. Posiada porty HDMI oraz DisplayPort obsługujące dwa ekrany 4K, a za sprawą uchwytu VESA można go łatwo przykręcić z tyłu monitora lub telewizora w pokoju hotelowym.



Z myślą o osobach potrzebujących sprawnego narzędzia do wielozadaniowej pracy powstał z kolei Blackview MP80, ważący zaledwie 210 gramów. Urządzenie napędza energooszczędny procesor Intel 12. generacji, współpracujący z szybką pamięcią RAM LPDDR5 oraz dyskiem SSD. Największym atutem tego sprzętu jest obecność trzech portów HDMI, co pozwala na jednoczesne podłączenie niezależnych monitorów w rozdzielczości 4K. Programiści czy twórcy wideo, docenią model Blackview MP200, który pełni funkcję przenośnej stacji roboczej. Sercem komputera jest procesor Intel Core i9-11900H. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do 128 GB oraz instalacji dodatkowego dysku o pojemności do 2 TB z pewnością zaspokoi potrzebę płynnego działania nawet przy dużym obciążeniu. Mimo tak ogromnej mocy, cały sprzęt waży niespełna 690 gramów.



Mobilne centrum dowodzenia

Jeśli Twoim głównym narzędziem pracy jest laptop, a specyfika zawodu wymaga ciągłych podróży, zapewne nieraz doskwierał Ci brak dodatkowej przestrzeni roboczej. Idealnym rozwiązaniem tego problemu są przenośne monitory z matrycami IPS Full HD od Blackview. Smukły model SCM6, o grubości zaledwie 4,5 milimetra, to lekki, 14-calowy ekran działający w systemie Plug-and-Play. Wykorzystuje on zaledwie jeden kabel USB-C zarówno do przesyłania obrazu, jak i zasilania. Dla bardziej wymagających przygotowano DCM6, którego składana konstrukcja pozwala na rozłożenie dwóch dodatkowych wyświetlaczy o tej samej przekątnej bezpośrednio po bokach głównego ekranu laptopa. Oba rozwiązania umożliwiają błyskawiczne stworzenie wieloekranowego stanowiska, które po skończonej pracy można złożyć w kilka sekund i bezpiecznie schować do plecaka w gustownym etui.



Wszystkie opisane urządzenia, dostępne są bezpośrednio w sieci sklepów Media Expert.

































źródło: Info Prasowe - Blackview