motorola The Brilliant Collection, już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W Polsce jest już dostępna pierwsza ekskluzywna kolekcja marek Motorola i Swarovski. The Brilliant Collection to połączenie innowacyjnej technologii i luksusowego designu – limitowana edycja smartfona motorola razr 60 oraz ozdobione kryształami słuchawki moto buds loop tworzą zestaw, który zachwyca stylem, blaskiem i funkcjonalnością. Specjalna wersja składanego smartfona motorola razr 60 urzeka designem i nowym odcieniem PANTONE Ice Melt. Urządzenie otrzymało luksusowe, pikowane wykończenie o trójwymiarowej fakturze, zdobione 35 kryształami Swarovski, osadzonymi ręcznie. Największy z nich, umieszczony w zawiasie, ma 26 faset i błyszczy niczym klejnot, nadając smartfonowi unikalnego charakteru. Nawet przyciski regulacji głośności otrzymały kryształowe akcenty, podkreślając wyrafinowaną estetykę tego składanego smartfona.







Integralną częścią The Brilliant Collection są słuchawki moto buds loop – lekkie, wygodne i zaprojektowane w formie klipsów, dzięki czemu nie męczą uszu nawet przy dłuższym słuchaniu muzyki czy audiobooków. Oferują otwartą konstrukcję i dźwięk dopracowany we współpracy z Bose. Specjalna edycja słuchawek dostępna jest tym samym co smartfon kolorze PANTONE Ice Melt i także została ozdobiona kryształami Swarovski.



Wzornictwo serii razr od zawsze przyciągało uwagę, lecz w The Brilliant Collection zostało podniesione do rangi haute couture. Każdy detal – od kryształów w smartfonie po biżuteryjny charakter słuchawek – tworzy harmonijną całość, która zachwyca zarówno formą, jak i funkcjonalnością. Nie zabrakło etui z eleganckim paskiem, które chroni razr 60 i uzupełnia zestaw zarówno funkcjonalnie, jak i estetycznie



The Brilliant Collection w Polsce

The Brilliant Collection (smartfon motorola razr 60 oraz słuchawki moto buds loop) zadebiutowała w Polsce 5 września, w rekomendowanej cenie detalicznej 4299 PLN. Kolekcja jest dostępna w oficjalnym Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie oraz w ofercie sieci Orange.

































źródło: Info Prasowe - motorola