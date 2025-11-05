motorola edge 70 - już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola edge 70 to pierwszy smartfon z nowej serii edge. Przełamuje dotychczasowe bariery w projektowaniu ultrasmukłych urządzeń – ma zaledwie 5.99 mm grubości i waży tylko 159 g. Jednocześnie oferuje wydajną baterię, zestaw trzech aparatów 50 Mpx i niezwykle elegancki design w kolorach Pantone. Nowa motorola edge 70 wyróżnia się lekką, a zarazem wytrzymałą konstrukcją, dodatkowo podkreśloną przez najwyższej klasy wykończenie. Rama urządzenia wykonana została z aluminium klasy lotniczej, które w połączeniu z materiałem inspirowanym nylonem tworzy elegancki, niezwykle smukły design. Starannie dobrane kolory Pantone z subtelnymi akcentami wokół wyspy aparatów nadają urządzeniu wyjątkowy charakter.







Smartfon, choć bardzo poręczny, został zaprojektowany z myślą o trwałości – zarówno w trudnych warunkach użytkowania, jak i w kontekście odporności na uszkodzenia mechaniczne. Oferuje pełną wodoodporność (także na strumień wody pod ciśnieniem), pyłoszczelność klasy IP69, wojskowy standard wytrzymałości MIL-STD 810H oraz dobrze chroniące ekran szkło Corning Gorilla Glass 7i. System trzech aparatów 50 Mpx oferuje ogromne możliwości twórcze. Główny moduł umożliwia nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K i zapewnia rozszerzony, 3-krotny zakres HDR. Ultraszerokokątny aparat ma również funkcję makro, a przedni aparat do selfie otwiera nowe możliwości w rejestrowaniu materiałów z ręki. Dodatkowo smartfon wyposażony został w zaawansowany czujnik światła „3 w 1”, precyzyjną optyczną stabilizację obrazu (OIS) oraz certyfikację Pantone Validated, gwarantującą realistyczne, dobrze nasycone zdjęcia. Silnik moto ai z technologią Photo Enhancement Engine automatycznie poprawia szczegółowość i kolory fotografii. Wspierane sztuczną inteligencją funkcje pozwalają tworzyć spójne, efektowne zdjęcia, a moto ai ułatwia też codzienne korzystanie ze smartfona – m.in. wyszukiwanie informacji, tworzenie treści czy zapamiętywanie istotnych wydarzeń.



Za wydajność modelu edge 70 odpowiada 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 4, wspierany przez 12 GB pamięci RAM (do 24 GB z funkcją RAM Boost) oraz 512 GB pamięci wewnętrznej. Najnowszej generacji chip firmy Qualcomm jeszcze lepiej usprawnia działanie funkcji AI, a dzięki nowoczesnemu procesowi technologicznemu 4 nm jest wyjątkowo energooszczędny. Motorola edge 70 łączy ultrasmukły profil z długim czasem pracy dzięki baterii krzemowo-węglowej o pojemności 4800 mAh. Zapewnia ona do 50 godzin pracy w trybie mieszanym i nawet 29 godzin ciągłego odtwarzania wideo. Baterię można błyskawicznie uzupełnić dzięki ładowaniu TurboPower 68 W (przewodowemu) lub ładowaniu bezprzewodowemu o mocy 15 W. Do smartfona dołączone jest magnetyczne etui, które podkreśla jego smukłą budowę i eksponuje unikatowe wykończenie oraz kolory Pantone – w każdej z trzech dostępnych wersji kolorystycznych.



Android 16 i aktualizacje przez 6 lat

Smartfon działa pod kontrolą Androida 16 z nakładką Hello UI. Użytkownicy mogą korzystać m.in. z funkcji Google „Zaznacz, aby wyszukać”, która pozwala błyskawicznie wyszukiwać treści widoczne na ekranie – np. podczas pisania wiadomości czy planowania wydarzeń z wykorzystaniem Google Gemini. Dla modelu edge 70 producent przewidział długoterminowe, bo aż 6-letnie wsparcie. Obejmuje ono cztery pełne aktualizacje systemu Android oraz regularne aktualizacje zabezpieczeń w cyklu dwumiesięcznym, aż do lipca 2031 roku. Z myślą o środowisku motorola edge 70 wykorzystuje opakowanie niezawierające plastiku, drukowane tuszem sojowym i w pełni nadające się do recyklingu. Ponad 20% tworzyw sztucznych użytych w samym urządzeniu pochodzi z recyklingu konsumenckiego (PCR), a bateria z anodą krzemową zwiększa efektywność energetyczną i żywotność, przyczyniając się do ograniczenia ilości odpadów elektronicznych.



Motorola edge 70 w Polsce. Cena, dostępność i promocja na start sprzedaży

Motorola edge 70 (12/512 GB) debiutuje w Polsce w rekomendowanej cenie detalicznej 3499 PLN. Smartfon dostępny jest w trzech kolorach: grafitowym (Gadget Grey), miętowym (Lily Pad) oraz zielonym (Bronze Green). Można go kupić w showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie oraz u oficjalnych partnerów marki: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik, Neonet, Action, Max Elektro, Delkom, Avans, Electro a także w sklepie internetowym eLenovo.pl. Urządzenie trafi również do oferty operatorów: Plus, Play, T-Mobile oraz Orange.



Z okazji premiery smartfona motorola edge 70 przygotowana została specjalna promocja, obowiązująca od 5 listopada do 31 grudnia 2025 r. W jej ramach każdy klient, który zakupi edge 70 u partnera biorącego udział w akcji, otrzyma zestaw akcesoriów o łącznej wartości 1100 PLN. W skład zestawu wchodzą: szybka ładowarka TurboPower 68 W, słuchawki moto buds loop (trekking green), zegarek sportowy moto watch fit oraz lokalizator moto tag. Szczegóły oferty promocyjnej dostępne są w regulaminie na stronie producenta.



























źródło: Info Prasowe - motorola