motorola moto g57, moto g57 power oraz słuchawki moto buds bass

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola zaprezentowała smartfonowe nowości z serii moto g oraz słuchawki moto buds bass. Motorola moto g57 oraz moto g57 power oferują wyważone połączenie parametrów – od dobrze zbalansowanych możliwości fotograficznych, przez trwałość i solidność, po imponujący czas pracy w przypadku modelu moto g57 power z baterią o pojemności aż 7000 mAh. Smartfony motorola moto g57 i moto g57 power powstały z myślą o użytkownikach, którzy nawet od niedrogich urządzeń oczekują czegoś więcej. Oba modele wyposażono w zestaw aparatów bazujący na sensorze Sony LYTIA 600, z 50 Mpx modułem głównym wspieranym przez 8 Mpx obiektyw ultraszerokokątny. Dzięki technologii Quad Pixel zdjęcia pozostają jasne i szczegółowe nawet przy słabym świetle, a czujnik migotania 2 w 1 eliminuje zakłócenia. Z przodu znajduje się aparat 8 Mpx do selfie. Moto AI i Photo Enhancement Engine automatycznie optymalizują kolory oraz ostrość zdjęć.







Sercem obu modeli jest niedawno zapowiedziany procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Premiera nowych moto g to światowy debiut tego układu w smartfonach. W zależności od wariantu pojemnościowego użytkownicy mogą liczyć na 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Nie zabrakło też szybkiego ładowania TurboPower 30 W. Motorola moto g57 wyposażona została w baterię o pojemności 5200 mAh, natomiast prawdziwym rekordzistą jest moto g57 power z nowoczesnym ogniwem krzemowo-węglowym 7000 mAh. Funkcja Battery Care dba o długotrwałą optymalizację wydajności baterii – nawet po 1000 cyklach ładowania zachowuje ona 80% pierwotnej pojemności.



Oba modele przeszły kompleksowe testy wytrzymałości. Szkło Gorilla Glass 7i zwiększa ochronę ekranu przed upadkami – nawet trzykrotnie w porównaniu z poprzednią generacją – a stopień ochrony IP64 zapewnia, że smartfony sprawdzą się także w trudnych warunkach. Luksusowe, matowe wykończenie obudowy gwarantuje pewny chwyt i podkreśla stylistykę barw Pantone. Motorola przygotowała aż cztery wersje kolorystyczne nowych moto g.



Smartfony obsługują łączność 5G i mają ekrany LCD FHD+ 6.72" z odświeżaniem do 120 Hz. Jasność sięgająca 1050 nitów zapewnia dobrą czytelność wyświetlaczy nawet w ostrym słońcu. Funkcja Water Touch umożliwia obsługę urządzenia nawet mokrymi dłońmi. Dźwięk Dolby Atmos i certyfikat Hi-Res Audio gwarantują przestrzenne, czyste brzmienie muzyki.

Oba smartfony debiutują z najnowszym Androidem 16 i nakładką Hello UI, która zapewnia jeszcze większą prywatność, bezpieczeństwo i możliwości personalizacji.





Moto buds bass: mocny dźwięk i długi czas słuchania muzyki

Słuchawki moto buds bass łączą głęboki bas z krystalicznie czystym dźwiękiem i wyjątkową wytrzymałością baterii. Pozwalają słuchać muzyki do 9 godzin po jednym ładowaniu i aż 43 godziny z etui ładującym. Zaledwie 10 minut ładowania wystarcza na 2 godziny ciągłego odtwarzania muzyki lub podcastów. Każda słuchawka wyposażona jest w układ trzech mikrofonów z technologią CrystalTalk AI, która redukuje hałas otoczenia i niweluje szum wiatru, poprawiając jakość rozmów. Hydrofobowa powłoka chroni przed deszczem i potem. Dynamiczne przetworniki 12.4 mm z certyfikatem Hi-Res Audio oferują studyjną jakość dźwięku, a aktywna redukcja hałasu (ANC) do 50 dB z zakresem do 4 kHz dostosowuje się do otoczenia, zapewniając pełne zanurzenie w muzyce. Tryb transparentny pozwala zachować świadomość otoczenia, gdy jest to potrzebne.



Nowości w Polsce

Ceny i dostępność smartfonów motorola moto g57, moto g57 power oraz słuchawek moto buds bass w Polsce zostaną ujawnione w późniejszym terminie.





















źródło: Info Prasowe - motorola