myPhone poszerza ofertę o kolejne cztery smartwatche

Eleganckie smartwatche dla kobiet i mężczyzn, model z szerokim wyborem kolorowych pasków oraz zegarek z wbudowaną latarką. W wakacje 2024 polska firma myPhone dynamicznie poszerza swoją ofertę smartwatchy. Do sprzedaży trafiły właśnie kolejne cztery modele: Mini, Elegant 2, Pastel i Tool. Model Mini wyróżnia się niewielkim rozmiarem. Zegarek ma wymiary 36 × 10 mm i waży jedynie 29 g. Dzięki temu będzie idealnie pasował do delikatnego kobiecego nadgarstka. Dodatkowej elegancji dodają sprzączka i metalowa koperta w złotym kolorze. Wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 1.04 cala i rozdzielczości 340 × 340 pikseli myPhone Watch Mini świeci żywymi kolorami, pokazuje głęboką czerń i pozostaje czytelny niezależnie od kąta patrzenia.







Smartwatch posiada tryby sportowe i funkcje zdrowotne, m.in. monitorowanie cyklu menstruacyjnego, poziomu tętna oraz tlenu we krwi. Producent zagwarantował także wytrzymałość na poziomie IP68 oraz wygodną magnetyczną ładowarkę. myPhone Watch Mini współpracuje z aplikacją FitCloudPro, kompatybilną z systemami Android i iOS. Koszt zegarka to 249 PLN.



Stylowy myPhone Watch Elegant 2 dla mężczyzn

Do oferty myPhone dołączył także elegancki zegarek dla mężczyzn z 1.43-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli, rozmowami Bluetooth i dodatkowym paskiem w zestawie. Ten ostatni z pewnością ułatwi aktywność fizyczną. Smartwatch posiada funkcje monitorujące zdrowie oraz przynajmniej 20 trybów sportowych do wyboru. Działania na najwyższych obrotach będą także możliwe dzięki baterii 300 mAh oraz wytrzymałości w standardzie IP67. myPhone Watch Elegant 2 współpracuje z aplikacją Dafit, kompatybilną z systemami Android i iOS, która umożliwia m.in. sprawdzenie wyniki treningów, ustawienie alarmów, a także zarządzanie powiadomieniami. Zegarek jest dostępny w cenie 249 PLN.



Kolorowy myPhone Watch Pastel z dużym wyborem pasków

myPhone Watch Pastel to kolejny smartwatch z ekranem AMOLED i rozmowami Bluetooth, który trafił do oferty polskiej firmy. Dodatkowo 1.75-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 390 × 450 pikseli może pochwalić się funkcją Always on Display. Pastel jest dostępny w trzech wariantach kolorystycznych - srebrna koperta z zielonym lub szarym paskiem albo złota koperta z paskiem różowym. Dzięki temu łatwo dopasujemy go do swojego stylu. Zegarek przypomina o nawodnieniu, pozwala śledzić fazy snu i przebieg cyklu menstruacyjnego, a także monitoruje natlenienie i ciśnienie krwi oraz tętno. Smartwatch został wyposażony w baterię 230 mAh oraz może się pochwalić odpornością IP67. Kompatybilność zegarka z telefonem zapewnia połączenie Bluetooth oraz aplikacja FitCloudPro dostępna dla systemów Android i iOS. Koszt Pastela to 229 PLN.



Praktyczny myPhone Watch Tool z wbudowaną latarką

myPhone Watch Tool pomoże w pracy oraz wesprze w nieprzewidzianych sytuacjach. Prostokątny, 2-calowy ekran ułatwi wyświetlanie informacji oraz nawigację po funkcjonalnościach. Wśród tych nie zabrakło praktycznych narzędzi, takich jak wbudowana latarka, termometr i kalkulator. Całości dopełnia solidna bateria 300 mAh oraz zestaw trybów sportowych i funkcji pomiaru zdrowia. Wszystkie pomiary sprawdzimy w aplikacji FitCloudPro, która jest kompatybilna z systemami Android i iOS. myPhone Tool kosztuje 199 PLN i podobnie, jak pozostałe modele, jest w sklepie producenta oraz w wybranych elektromarketach.



































źródło: Info Prasowe - mPTech