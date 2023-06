myPhone wchodzi na rynek smartwatchy - trzy nowe modele

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polski producent elektroniki użytkowej myPhone wprowadza do portfolio nowe produkty w kategorii smartwatchy, będą to aż trzy modele: Watch LS, Watch CL oraz Watch EL. Każdy z nich oferuje m.in. rozbudowane funkcje monitorowania zdrowia (m.in. mierzenie pulsu, poziomu natlenienia krwi i stresu oraz analiza snu) i aktywności fizycznej (krokomierz, licznik spalonych kalorii), a po połączeniu z telefonem, umożliwia odbieranie powiadomień o nowych połączeniach i wiadomościach SMS, e-mail, z mediów społecznościowych oraz sterowanie odtwarzaniem muzyki. Dodatkowo, tarczę każdego ze smartwatchy można dowolnie dostosować wybierając jeden z wielu dostępnych wzorów lub wykorzystując własne zdjęcia lub grafiki. Dzięki temu użytkownicy mogą nadać swojemu zegarkowi indywidualny dopasowany do siebie styl. Urządzenia są kompatybilne zarówno z systemem Android, jak i iOS.







Rozmowy przez Bluetooth, ponad 100 trybów sportowych oraz monitorowanie zdrowia kobiet

Oprócz wspólnych funkcjonalności w postaci monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej oraz możliwości śledzenia powiadomień, każdy z nowych smartwatchy od myPhone posiada także dodatkowe cechy i funkcjonalności.



Model CL, który będzie dostępny w cenie 129 PLN, został wyposażony w duży ekran o rozmiarze 1.83 cala, który umożliwi wygodny dostęp do powiadomień i treści oraz sprawne korzystanie z ekranu dotykowego oraz w baterię o pojemności 240 mAh, zapewniającą około 7 dni działania przy normalnym użytkowaniu.



Watch LS oferuje ponad 100 dostępnych trybów sportowych, które powinny zadowolić nawet najbardziej zapalonych miłośników aktywności fizycznej. Solidna metalowa konstrukcja oraz certyfikat IP68 są z kolei gwarancją tego, że podczas treningu nic poważnego się z zegarkiem nie stanie. Cena tego smartwatcha to 189 PLN.



Również myPhone Watch LS oraz ostatni z premierowych zegarków, myPhone Watch EL posiadają specjalny tryb monitorowania stanu zdrowia dla kobiet, który pozwala w wygodny sposób śledzić cykl menstruacyjny. Obydwa modele umożliwiają też odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych przez zegarek. Wszystko to, dzięki połączeniu Bluetooth z naszym smartfonem oraz wbudowanym głośnikowi i mikrofonowi. Dodatkowo, model EL, który wyróżnia się klasycznym okrągłym kształtem koperty, jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i różowej oraz zawiera dodatkowy pasek do wymiany. Smartwatch będzie kosztował 249 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / mPTech