nubia Flip 5G – nowoczesność i elegancja pod stylową klapką

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka nubia wprowadziła na polski rynek swój pierwszy składany smartfon Flip 5G. To nowoczesne i stylowe urządzenie, które oferuje elegancką stylistykę zamkniętą pod składaną klapką. Nubia Flip 5G to kompaktowy telefon, a doświadczenie pracy i rozrywki z nim dostarcza pełni wrażeń. Charakterystyczną cechą nubii Flip 5G jest jej ikoniczny design z okrągłym ekranem OLED o przekątnej 1,43 cala. Za sprawą składanej konstrukcji, smartfon jednocześnie oferuje duży ekran, jak również kompaktowość, dzięki której mieści się w każdej kieszeni, czy torebce. Dodatkowo nubia Flip 5G wyróżnia się matowym wykończeniem z piaskowanego szkła, dzięki czemu nie przyjmuje odcisków palców. Jej krawędzie wykonane są natomiast z wytrzymałego metalu, który dodatkowo podkreśla charakter premium.







Klapka nubii Flip 5G otwiera się lekko i wygodnie dzięki odpowiednio wzmocnionej konstrukcji i wytrzymałym zawiasom, które na etapie produkcji zostały przetestowane aż 200 tys. razy!



Szybki podgląd na obu ekranach

Nubia Flip 5G jest wyposażona w składany wyświetlacz OLED o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości 2790 x 1188 pikseli, który zapewnia wyjątkową jakość obrazu z częstotliwością odświeżania 120 Hz. To idealne rozwiązanie dla miłośników multimediów, którzy oczekują płynności i wyrazistości w każdym szczególe. Dodatkowo okrągły ekran OLED na klapce może wyświetlać interaktywnego zwierzaka 3D, który stanowi zabawny i ciekawy dodatek. Smartfon ten dba o wzrok swojego użytkownika, dzięki inteligentnemu przyciemnianiu PWM z częstotliwością 2160 Hz. Dostępne są także tryby: nocny, ciemny oraz do czytania.



Dobra mina do dobrego aparatu

System fotograficzny nubii Flip 5G składa się z głównego aparatu 50 Mpix, wspieranego przez czujnik głębi 2 Mpix, co umożliwia uzyskanie efektu rozmycia, czyli bokeh. Na froncie zaś umieszczono kamerę 16 Mpix, która wykonuje zdjęcia selfie doskonałej jakości. Co ciekawe, nubia Flip 5G umożliwia robienie zdjęć za pomocą gestów i min oraz edytowanie stylów zdjęć w fazie podglądu. Ponadto daje możliwość nagrywania filmów w jakości 4K z pełną stabilizacją obrazu.



Wydajność, którą polubisz

Wysoką wydajność nubii Flip 5G zapewnia procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 w połączeniu z 8 GB RAM. Przekłada się to na wielozadaniowość, a także płynną pracę nawet przy najbardziej wymagających aplikacjach. 256 GB pamięci wewnętrznej umożliwia przechowywanie dużej ilości danych oraz aplikacji. Dzięki obsłudze sieci 5G, nubia Flip gwarantuje szybki transfer danych i stabilne połączenia. Możesz wysyłać zdjęcia i filmy czy maile zawsze, kiedy masz na to ochotę!



Długie działanie

Z nubii Flip 5G można spokojnie korzystać przez cały dzień, dzięki baterii o pojemności 4310 mAh z szybkim ładowaniem 33W. Ładowanie do 50% zajmuje zaledwie 18 minut, co jest idealne dla osób, które potrzebują szybko wrócić do pełnej funkcjonalności urządzenia. Nubia Flip 5G to stylowy wybór dla wymagających użytkowników, którzy cenią funkcjonalność, nowoczesne technologie i niezawodność.



Bezpieczeństwo i wygoda

Nubia Flip 5G to nie tylko styl i elegancja, ale również skuteczne zabezpieczenie danych użytkownika. Ekran odblokować można dzięki systemowi rozpoznawania twarzy lub za pomocą wbudowanemu w bok obudowy czujnika linii papilarnych. Dodatkowo nubia Flip 5G wykorzystuje łączność NFC do bezdotykowych płatności oraz innych rozwiązań wspierających tę technologię.



Nubia Flip 5G jest już dostępna w kolorze złotym. Kupicie ją za 2499 PLN w Media Expert, X-Kom i ZTEshop.pl. Wersja czarna pojawi się na naszym rynku w ciągu miesiąca.





























źródło: Info Prasowe - ZTE