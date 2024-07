nubia Z60 Ultra – jakość cyfrowej lustrzanki w Twojej kieszeni

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wędrówka po górach, wypoczynek na plaży, zwiedzanie tropikalnych krajów albo krótki city break – czy wyobrażasz sobie takie wakacyjne przygody bez aparatu fotograficznego? Na pewno nie! Jednak, żeby zdjęcia z podróży były piękne i w pełni oddawały klimat uchwyconych momentów, niezbędny jest bardzo dobry sprzęt. Na szczęście nie trzeba już inwestować w cyfrową lustrzankę – dziś wystarczy smartfon dedykowany miłośnikom fotografii. Takim urządzeniem jest debiutujący właśnie na polskim rynku smartfon nubia Z60 Ultra. Twórcy nowej nubii Z60 Ultra od samego początku skupiali się na jak najwyższych parametrach aparatów, tak by zadowolić nawet najbardziej wymagających mobilnych fotografów.







Telefon wyposażono w innowacyjny system fotograficzny NeoVision, na który składają się dwie zaawansowane warstwy: sprzętowa i oprogramowanie. Pierwsza warstwa to trzy aparaty główne z wysublimowaną optyką i ulepszoną stabilizacją optyczną dla każdego sensora. W skład tego systemu wchodzą: 50 Mpix ultraszerokokątna kamera, która jest w stanie uchwycić nawet rozgwieżdżone niebo, 50 Mpix kamera do fotografowania ludzi oraz 64 Mpix peryskopowy teleobiektyw. W ramach obróbki cyfrowej wykonane zdjęcia są poddawane ulepszeniu przez algorytmy sztucznej inteligencji. Obrazy wykonane podczas sesji z nubią Z60 Ultra zachwycają swoim realizmem i wysoką szczegółowością. Co więcej, pięć ogniskowych sprawia, że smartfon jest uniwersalnym aparatem fotograficznym, który świetnie sprawdzi się w dowolnej sytuacji.



Obraz najwyższej jakości

Przód nubii Z60 Ultra robi duże wrażenie, a to za sprawą niezakłóconego niczym ekranu, w którym nie ma wycięcia, ani widocznego otworu na przednią kamerę do selfie. Jest ona całkowicie ukryta pod panelem, co stało się możliwe dzięki zastosowaniu rewolucyjnej technologii UDC 5.0 Full Screen. Dzięki temu niemal cały front urządzenia zajmuje obraz wyświetlany przez ekran 6.8” AMOLED Full HD+ 120 Hz. Ramki telefonu są niezwykle smukłe. Dzięki technologii PWM 2160 Hz, nubia Z60 Ultra zapewnia użytkownikom ochronę wzroku przed szkodliwym wpływem promieniowaniem niebieskiego światła.



Wydajność na najwyższym poziomie

Za niezwykłą wydajność nubii Z60 Ultra odpowiedzialny jest flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, wspierany przez 16 GB RAM i 512 GB szybkiej pamięci w standardzie UFS 4.0. Taka specyfikacja sprawia, że dla tego smartfona nie ma trudnych wyzwań. Nawet najbardziej wymagające gry, a także skomplikowane aplikacje błyskawicznie się wczytują i działają bardzo płynnie. Natychmiastowe odtwarzanie multimediów o wysokiej jakości jest możliwe, dzięki łączności 5G i Wi-Fi 6.



Odporność na trudne warunki

Z nubii Z60 Ultra możesz korzystać przez długie godziny dzięki baterii o pojemności aż 6000 mAh z funkcją szybkiego ładowania 80 W. Najnowsza technologia akumulatorów krzemowo-węglowych o zwiększonej gęstości pozwoliła na umieszczenie tak dużej baterii w kompaktowej obudowie, wpływając pozytywnie na jej żywotność. Dla wygody korzystania z nubii Z60 Ultra w każdych warunkach, zabezpieczono ją przed wnikaniem pyłu i wody, co potwierdza certyfikat IP68.



Smartfon nubia Z60 Ultra pojawi się w Polsce w eleganckim, czarnym kolorze. Dostępny będzie od jutra (24 lipca 2024 r). Jego sugerowana cena detaliczna wynosić będzie 3999 PLN. Będzie dostępny w ofercie promocyjnej u kluczowych partnerów, czyli w sieciach Media Expert i X-Kom. Do urządzenia dodawany będzie gimbal DJI Osmo Mobile SE (szczegóły promocji dostępne u partnerów handlowych).

























źródło: Info Prasowe - ZTE