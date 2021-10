realme C25Y - Tygrys wśród niedrogich smartfonów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

realme C25Y to niepozorny smartfon z potężnym jak na budżetowca aparatem, pojemną baterią i wydajnym procesorem. W Polsce debiutuje jako najwydajniejszy spośród modeli serii C od realme. Model C25Y został zaprojektowany jako uniwersalna słuchawka, która dzięki solidnemu wykonaniu jest w stanie wiele wybaczyć swojemu użytkownikowi. Stąd duży ekran 6,5” (LCD IPS) z notchem kryjącym aparat do selfie oraz obudowa z grawerowanego tworzywa, w przypadku której zadbano w pierwszej kolejności o aspekt praktyczny, a nie wizualny. Ma zapewniać pewny chwyt, tak aby ze smartfonu można było korzystać wygodnie bez konieczności korzystania z etui. Czytnik linii papilarnych umieszczony został na pleckach, gdzie jest bardzo łatwo dostępny.







Pod tą symetryczną i pozornie ugrzecznioną bryłą modelu C25Y, kryje się pierwsze zaskoczenie - ośmiordzeniowy procesor Unisoc T618. Sprawia on, że nowość w serii C wyróżnia się ponadstandardową wydajnością w swojej klasie. Zapewniają ją dwa potężne rdzenie Cortex A75 wspierane przez sześć rdzeni A55. Ich taktowanie sięga 2 GHz.



Pod względem możliwości multimedialnych i gamingowych realme C25Y także wyróżnia się na tle budżetowej konkurencji. Układ graficzny Mali-G52 MP2 bez problemu poradzi się z popularnymi grami mobilnymi. Smartfon został wyposażony w 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, co nie jest konfiguracją często spotykaną wśród urządzeń z niższej półki. Całość uzupełnia bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W oraz obsługa dwóch kart SIM, w wygodnym układzie z dedykowanym slotem na kartę pamięci (2+1).



Kolejną niespodzianką związaną z realme C25Y jest potrójny moduł aparatu głównego oparty na matrycy 50 MP. Jest ona wspierana przez dwa dodatkowe obiektywy: 2 MP makro oraz 2 MP B&W. Pod tym względem smartfon jest liderem serii C, gdzie do tej pory dominowały urządzenia z aparatami 13 MP. Możliwości C25Y w dziedzinie amatorskiej fotografii dopełnia oczko do selfie 8 MP, a także zestaw dedykowanych trybów oraz filtrów w aplikacji aparatu. Wśród nich można znaleźć między innymi: wsparcie AI, HDR, Timelapse, a także tryb ekspercki.



realme C25Y debiutuje w Polsce z Androidem 11 i dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: niebieskim (Glacier Blue) oraz szarym (Metal Grey).



Smartfon występuje w pojedynczej wersji pojemnościowej 4/128 GB i został wyceniony na 799 PLN. Trafi do większości sieci sklepów z elektroniką użytkową (tzw. open market) oraz oficjalnych internetowych sklepów marki: sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl. Dla osób preferujących ofertę abonamentową swoją propozycję z realme C25Y przygotowała sieć T-Mobile.

































Źródło: Info Prasowe / realme