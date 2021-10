ARIA - Hybrydowy oczyszczacz powietrza

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hybrydowy oczyszczacz powietrza ARIA łączy klasyczną technologię mechanicznych oczyszczaczy powietrza z wykorzystaniem fitoremediacyjnych właściwości roślin. W klasycznej technologii oczyszczacza powietrza Aria wykorzystuje bakteriobójcze światło UV-C, trójwarstwowy filtr z węglem aktywnym, najnowszej generacji filtr HEPA H13, mechaniczny filtr wstępny oraz generator jonów. Skuteczność takiego rozwiązania została wielokrotnie udowodniona i potwierdzona badaniami. Aria udoskonala technologię zwiększając CADR (współczynnik dostarczania czystego powietrza) dzięki zastosowaniu Air Boostera (patent Mateko), który wykorzystuje turbinę, by przyspieszyć naturalny ruch powietrza w urządzeniu.







Powietrze, dodatkowo zasysane jest do kanału w części roślinnej. To właśnie w korzeniu rośliny następuje proces oczyszczania powietrza, co często jest zaskoczeniem dla wielu z nas, bo dla większości pierwszym skojarzeniem z powietrzem i jego jakością jest część zielona rośliny. Kwiat i jego korzenie, które odpowiedzialne są za proces oczyszczania powietrza, stanowią o wyjątkowości Arii i wyróżniają ją spośród innych oczyszczaczy powietrza na rynku i dodatkowo są elementem dekoracyjnym urządzenia.



Sam proces fitoremediacji oznacza nic innego jak oczyszczanie środowiska za pomocą roślin. Możemy w ten sposób polepszać jakość wody, gleb gruntowych i powierzchniowych, osadów ściekowych czy powietrza. Do każdego z powyższych potrzebujemy innych gatunków roślin. W przypadku oczyszczania powietrza, w naszym najbliższym otoczeniu (dom, biuro czy inne przestrzenie użytkowe), do którego służy Aria, również potrzebujemy specjalnych gatunków kwiatów. Tu z pomocą przychodzi aplikacja Tuya. Twórcy urządzenia wzbogacili ją o bardzo innowacyjny autorski pomysł, oparty na badaniach NASA – bibliotekę różnorodnych roślin, definiującą je jako najbardziej kompatybilne do całego systemu i posiadające najlepsze właściwości oczyszczające.





To właśnie dzięki zastosowaniu fitoremediacji przy procesie oczyszczania powietrza, Aria zdobywa przewagę wśród innych urządzeń na rynku. Połączenie klasycznej technologii i siły natury, pozwala na najbardziej wydajną walkę z zanieczyszczeniami i wirusami, które znajdują się w powietrzu.



(cena około 1500 PLN - przypis redakcji)































Źródło: Info Prasowe / Mateko