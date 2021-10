EarMen Tradutto - przetwornik cyfrowo-analogowy z Bluetooth i aptX HD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

EarMen wprowadza nowy przetwornik cyfrowo-analogowy posiadający szeroki zakres funkcjonalności. Urządzenie to obsługuje nie tylko wszystkie formaty wysokiej rozdzielczości, wraz z PCM 768 kHz i DSD512, ale dekoduje także format MQA. Urządzenie oparte jest na doskonałym i świetne zaimplementowanym układzie przetwornika ES9038K2M, ponadto posiada zaawansowaną łączność Bluetooth 5.1, wraz z obsługą najnowszych kodeków takich, jak aptX HD, czy aptX LL. Najnowszy przetwornik został zaprojektowany od zera tak, aby zapewnić nie tylko znakomite brzmienie, ale i szeroki oraz praktyczny wachlarz funkcjonalności. Zastosowano w nim przetwornik renomowanej firmy ESS Technology ES9038K2M, który został umieszczony na płycie głównej z pozłacanymi ścieżkami, gdzie sercem jest bardzo starannie zaprojektowanego układu.







Układ ten został zaprojektowany w taki sposób, aby nie tylko czerpał mniej energii, ale też zawierał doskonałą filtrację napięcia zasilającego, dzięki czemu uzyskano doskonałą izolację od szkodliwych interferencji pochodzących z sieci Wi-Fi, Bluetooth, czy telefonii komórkowej.



Projektując model Tradutto zadbano również o to, aby był to przetwornik ze wszech miar nowoczesny - także, jeżeli chodzi o obsługę sygnałów wejściowych. Oprócz cyfrowego wejścia optycznego (TosLink) i koaksjalnego, jest oczywiście wejście USB. A to ostatnie – dzięki zastosowaniu najnowszego układu wejściowego XMos XU216 – wspiera nie tylko dekodowanie formatu MQA, ale też obsługuje sygnał PCM aż do częstotliwości próbkowania 768 kHz oraz DSD aż do DSD512. Mało tego, EarMen Tradutto posiada także łączność bezprzewodową – wspiera odbieranie strumienia audio poprzez łączność Bluetooth 5.1, posiadając przy tym wsparcie dla kodeków takich, jak AAC, SBC, aptX, aptX HD oraz aptX Low Latency.



Dzięki temu możemy teraz w najwyższej jakości przesyłać sygnał audio chociażby z telefonu do nowego przetwornika EarMen, ciesząc się naszą ulubioną muzyką odtwarzaną tak, jak być powinna. Jednocześnie dzięki zastosowaniu najnowszego i flagowego zarazem układu Bluetooth – Qualcomm QCC5124 – osiągnięto nie tylko doskonałą jakość dźwięku przy przesyle bezprzewodowym, ale także wysoką stabilność i duży zasięg połączenia. Co równie istotne – w przypadku Tradutto mamy do dyspozycji nie tylko wyjście analogowe typu single-ended, ale także wyjście zbalansowane zrealizowane na gnieździe 4.4mm.



Jednocześnie tym, co wyróżnia nie tylko model Tradutto, ale i zasadniczo wszystkie produkty marki EarMen jest niezwykła dbałość nie tylko o drobne, lecz nierzadko decydujące o brzmieniu detale, ale i także o całościowe wykonanie urządzenia. W przetworniku tym zastosowano zegar o bardzo niskim poziomie jittera oraz odizolowano część analogową od cyfrowej. Układ elektroniczny korzysta z kondensatorów marki Wima oraz niskoszumnych rezystorów MELF. Dodatkowo zastosowano świetnie brzmiące, transparentne oraz neutralne układy wzmacniające SoundPlus OPA1642.



Wszystkie te elementy składają się nie tylko na nowoczesne, ale i doskonale brzmiące urządzenie, które pod względem sonicznym może zaskoczyć nawet najbardziej wybrednych pasjonatów dobrego audio.



Sugerowana cena detaliczna brutto EarMen Tradutto wynosi 3199 PLN. Przetwornik cyfrowo-analogowy EarMen Tradutto dostępny jest w wybranych sklepach audio oraz w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store.

































Źródło: Info Prasowe / MIP