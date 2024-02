realme C67 z procesorem Snapdragon 685 i aparatem 108 MP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

realme ponownie definiuje standardy swojego segmentu, wprowadzając na rynek najnowszy produkt - realme C67. Ten nowy smartfon z serii C imponuje aparatem o rozdzielczości 108 MP, procesorem Snapdragon 685 oraz szeregiem innowacyjnych funkcji, które uczyniły go niekwestionowanym liderem w swoim przedziale cenowym. realme C67 to prawdziwy czempion ustanawiający nowe mistrzowskie standardy w swojej półce cenowej, takie jak aparat, wydajność, design i doświadczenie użytkowania. Smartfon zachwyca niezrównanym aparatem 108 MP z 3-krotnym zoomem i największym rozmiarem sensora w porównaniu do dostępnych na rynku smartfonów w podobnym przedziale cenowym. Obsługuje on bezpośrednie generowanie obrazów o rozdzielczości 108 MP, a każdy wytwarzany przez niego piksel działa w procesie przetwarzania obrazu, co przekłada się na krystalicznie klarowne fotografie.







Niezawodny aparat 108 MP

Innowacyjna technologia 3-krotego zoomu w matrycy nowego realme C67 wykorzystuje 12 milionów pikseli w centralnej części czujnika, umożliwiając bezstratne fotografowanie. Dodatkowo, dzięki funkcji 3-krotnego Trybu Portretowego staje się doskonałym narzędziem do pełnych głębi zdjęć portretowych, utrzymując wyraźną ostrość z naturalnie wyglądającym efektem bokeh. Z uwagi na największy rozmiar sensora w swoim segmencie, realme C67 wyróżnia się wyjątkowymi funkcjonalnościami do fotografowania nocą. Użytkownicy mogą cieszyć się doskonałymi kolorami, głęboką ostrością i wyrazistością nawet podczas nocnych sesji fotograficznych.



Mistrzowska wydajność w Twojej kieszeni

C67 posiada procesor Snapdragon 685, który jest pierwszym chipsetem firmy Qualcomm w serii realme C i osiąga imponujący wynik Antutu na poziomie 330000 punktów. W porównaniu do realme C55, smartfon realme C67 oferuje 15% wzrost wydajności CPU oraz 10% wzrost wydajności GPU, wraz z imponującym taktowaniem 2.8 GHz.



Top design w przystępnej cenie

Wyświetlacz realme C67 imponuje jasnością na poziomie 950 nitów, co sprawia, że jest on doskonale widoczny nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Co więcej, C67 zyskuje na prestiżu jako pierwszy smartfon w swojej klasie cenowej, który pozbawiony jest plastikowego wspornika ekranu. Ten element konstrukcyjny zazwyczaj kojarzony jest z flagowymi urządzeniami z wyższej półki ze względu na swoją złożoną strukturę. realme C67 jest dostępny w dwóch kolorach: zielonym i czarnym, oraz posiada ultra cienką obudowę o grubości zaledwie 7.59 mm. Zaawansowany proces powlekania gradientowego z tylu telefonu tworzy unikatowe efekty kolorystyczne, z głębszymi teksturami i warstwami, które odbijają i załamują światło.



Nowy poziom doświadczeń użytkowania smartfona

Smartfon realme C67 oferuje najwyższą jakość w swoim przedziale cenowym zarówno pod względem funkcjonalności sprzętu, jak i oprogramowania, aby sprostać oczekiwaniom młodych użytkowników. Dzięki MiniKapsule 2.0 użytkownicy mogą cieszyć się bardziej interaktywnymi funkcjami oprogramowania. Co więcej, dynamiczne wyskakujące okienka podczas odtwarzania muzyki umożliwiają łatwą kontrolę nad muzyką i płynne przełączanie się między utworami poprzez prosty gest przesuwania palcem w lewo lub w prawo. Z kolei dzięki żywym animacjom użytkownicy otrzymują aktualizacje dotyczące pogody w czasie rzeczywistym.



C67 nie tylko dostarcza doskonałe wrażenia w dziedzinie fotografii, ale także oferuje wszechstronne mistrzowskie doznania pod każdym względem. Z wyjątkową pamięcią RAM o pojemności 256 GB, innowacyjnym 360° NFC zapewniającym szybkie transfery danych oraz podwójnymi głośnikami stereo, ten smartfon wyróżnia się jako kompletny pakiet najnowocześniejszych funkcji.



Ceny i dostępność

Na start realme C67 (8/256) będzie można zakupić w wyjątkowej ofercie cenowej za 899 PLN. Telefon jest dostępny w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik, x-kom, Max Elektro, Neonet, a także w Allegro sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl. Regularna cena realme C67 wyniesie 999 PLN.



Na start realme C67 (6/128) będzie można zakupić w wyjątkowej ofercie cenowej za 799 PLNTelefon jest dostępny w sieci sklepów online Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik, x-kom, Max Elektro, Neonet, a także w Allegro sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl. Regularna cena realme C67 wyniesie 899 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - realmy