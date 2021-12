realme GT 2 Pro - Prezentacja możliwości nowego flagowca

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme oficjalnie zaprezentowało dzisiaj trzy innowacyjne rozwiązania technologiczne dla serii realme GT 2. Model GT 2 Pro, a więc pierwszy flagowiec realme należący do klasy premium, zostanie wyposażony m.in. w obudowę wykonaną z bio-polimeru, ultraszerokokątny aparat 150° oraz zupełnie nowy system komunikacji. realme GT 2 Pro wyróżnia się minimalistycznym, zorientowanym na zrównoważony rozwój designem. Stworzony przez słynnego japońskiego projektanta Naoto Fukasawę styl, nazwany Paper Tech Master Design, to pierwszy na świecie przykład zastosowania w smartfonie materiału pochodzenia biologicznego.







Obudowa smartfona realme GT 2 Pro została wykonana z bio-polimeru firmy SABIC, który stanowi przyjazną środowisku alternatywę dla surowców kopalnych przyczyniających się do globalnego ocieplenia. Surowiec uzyskał międzynarodowy certyfikat ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), a także spełnia normy środowiskowe: REACH, RoHS czy EPEAT. Konstrukcja realme GT 2 Pro pozwoliła zredukować całkowity udział plastiku w obudowie smartfona z 21,7% do zaledwie 0.3%.



Ultraszerokokątny aparat 150° z trybem rybiego oka

Ultraszerokokątne obiektywy są często wykorzystywane w fotografii pejzażu oraz architektury, ponieważ umożliwiają uchwycenie na jednym zdjęciu znacznie szerszej perspektywy. realme GT 2 Pro jako pierwszy smartfon na rynku zaoferuje pole widzenia wynoszące 150°. W stosunku do modułu głównego aparatu (84°) to aż o 278% szersza perspektywa na jednej fotografii.



realme opracowało również dedykowany dla tego nowego obiektywu tryb rybiego oka (fisheye). Pozwala on uzyskać imponującą perspektywę kuli i wyjątkową głębię ostrości w połączeniu z szerokim polem widzenia.



Komunikacja na miarę XXI wieku i 360° NFC

W realme GT 2 Pro wykorzystany został system Antenna Array Matrix oferujący aż trzy technologiczne innowacje: przełączanie pomiędzy antenami w trybie HyperSmart, wbudowany wzmacniacz sygnału Wi-Fi oraz NFC o pokryciu 360°.

utorska technologia HyperSmart została zaprojektowana przez realme z wykorzystaniem aż 12 dookólnych anten sieci komórkowej. Dzięki temu smartfon GT 2 Pro jest w stanie inteligentnie oceniać siłę sygnału i dynamicznie wybierać tą, która w danym momencie gwarantuje najlepszą jakość łączności – również w paśmie 5G.



Komunikację z otoczeniem poprawia również wzmacniacz sygnału sieci Wi-Fi zbudowany wokół nowej, symetrycznej anteny. Testy przeprowadzone przez realme pokazały, że to rozwiązanie poprawia stabilność sygnału o 20% w porównaniu z asymetryczną konstrukcją anteny Wi-Fi.



realme GT 2 Pro integruje również dwie górne anteny komórkowe z modułem NFC. W efekcie obszar wykrywania sygnału jest większy o 500%, a odległość na jaką smartfon oferuje komunikację NFC wzrosła o 20%. Cała górna część realme GT 2 Pro – włączając w to front urządzenia – wykrywa sygnał NFC z każdego kierunku. Dzięki temu płatności zbliżeniowe mogą być jeszcze łatwiejsze, a parowanie akcesoriów ze smartfonem będzie szybsze i bardziej niezawodne.

























Źródło: Info Prasowe / realme