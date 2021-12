LG UltraGear 17G90QTM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma LG Electronics zaprezentowała dziś swój pierwszy laptop do gier (model 17G90QTM), rozszerzając tym samym linię UltraGear. Wyróżniony nagrodą CES 2022 Innovation Award laptop o potężnej wydajności i eleganckiej konstrukcji zapewnia doskonałe wrażenia w grach i swobodę korzystania z niego w dowolnym miejscu i czasie. Przenośna platforma do gier firmy LG jest wyposażona w procesor Intel Tiger Lake H 11-generacji, kartę graficzną NVIDIA GeForcer RTX 3080 Max-Q, dwukanałową pamięć i ultraszybki podwójny dysk SSD. Dzięki specyfikacji z najwyższej półki i 17-calowemu ekranowi IPS z czasem reakcji 1 milisekundy i częstotliwością odświeżania 300 Hz, laptop do gier LG UltraGear zapewnia wciągającą, płynną rozgrywkę nawet w najbardziej wymagających graficznie grach.







Ponadto, system chłodzenia LG z komorą parową utrzymuje odpowiednie temperatury w laptopie, nawet gdy jest on eksploatowany do granic możliwości. Dzieląc DNA z lekkimi laptopami LG gram, 17G90Q ma opływową, bardzo poręczną konstrukcję. Nowy, smukły laptop oferuje duży ekran i imponujący akumulator o pojemności 93 Wh, zachowując przy tym smukłość poniżej 21.4 milimetra i wagę poniżej 2.7 kilograma. Laptop do gier LG UltraGear jest wyposażony w aluminiową obudowę, która zapewnia styl i trwałość, a skrzydlata plakietka UltraGear na jego zewnętrznej stronie wyraźnie informuje o mocy i jakości, z których znana jest marka LG.



Model 17G90Q optymalizuje wrażenia w grach dzięki oprogramowaniu do gier firmy LG - LG UltraGear Studio, które pozwala użytkownikom dostosować opcje związane z grami i śledzić w czasie rzeczywistym różne dane dotyczące wydajności - w tym taktowanie procesora, TDP i taktowanie układu graficznego oraz szybkość udostępniania pamięci. W celu uzyskania całkowicie wyjątkowej konfiguracji użytkownicy mogą wybrać i zastosować inny kolor do każdego klawisza klawiatury RGB.



Oprócz dowolnej personalizacji, szybkości i doskonałej jakości obrazu, laptop do gier LG UltraGear zapewnia realistyczny, trójwymiarowy dźwięk dzięki wbudowanemu systemowi głośników dwukanałowych. Dzięki obsłudze technologii DTS:X Ultra głośniki precyzyjnie oddają kierunkowość i lokalizację dźwięków w środowisku gry, pomagając graczom łatwiej odnaleźć kolegów z drużyny i wytropić wrogów. Co więcej, w 17G90Q znajduje się Intel Killer Wireless, który pomaga zagwarantować szybkie i stabilne połączenie sieciowe dostarczające najlepsze doświadczenia z gier online.



Pierwszy laptop do gier firmy LG będzie początkowo dostępny w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej w pierwszym kwartale 2022 roku, a na kolejnych rynkach pojawi się w późniejszym terminie.























Źródło: Info Prasowe / LG