Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na targach CES 2022 firma LG Electronics zaprezentuje nową linię produktów audio z modelami oferującymi najwyższą wydajność, unikalne i stylowe wzornictwo oraz ekscytujące wrażenia dźwiękowe, zapewniając jednocześnie dokładny, wciągający dźwięk w kinie domowym, muzyce i grach. Flagowym modelem imponującej linii produktów audio firmy LG jest soudbar LG S95QR, o mocy wyjściowej 810 W i konfiguracji kanałów 9.1.5, gwarantujący czysty dźwięk przestrzenny jako całościowe rozwiązanie audio klasy high-end. Pięć kanałów, (skierowanych do góry) w tym pierwszy na świecie głośnik centralny (skierowany do góry) – trzy usytuowane na soundbarze i dwa osobne tylne głośniki – dbają o nieskazitelną czystość dźwięku i powiększają scenę dźwiękową, zapewniając najwyższy realizm.







Soundbar firmy LG to doskonały wybór dla miłośników kina, którzy pragną wzbogacić swoje wrażenia z domowych seansów. Centralny, skierowany ku górze, głośnik sprawia, że dialogi słychać wyraźniej, a treści w formatach Dolby Atmos i DTS:X są jeszcze bardziej wciągające. Dzięki funkcji IMAX Enhanced użytkownicy mogą cieszyć się trójwymiarowym dźwiękiem podczas oglądania kompatybilnych treści.



Soundbar LG S95QR posiada kilka kluczowych udoskonaleń, z których najważniejsze to poprawa wydajności nowych przetworników i komór głośnikowych oraz subwoofera. Większe głośniki niskotonowe zapewniają lepszą jakość dźwięku z głębokimi, rezonującymi basami naśladującymi wciągający system dźwiękowy kina. W 2022 roku firma LG zmodernizowała tylne głośniki bezprzewodowe w swoich zestawach klasy premium, zwiększając liczbę kanałów z czterech do sześciu, z czterema przednimi/bocznymi przetwornikami, które będą towarzyszyć dwóm skierowanym w górę. W porównaniu z innymi głośnikami tej klasy tylne głośniki zestawu LG zostały zaprojektowane tak, aby równomiernie rozprowadzać dźwięk w szerokiej, 135-stopniowej przestrzeni, umożliwiając użytkownikom swobodne rozmieszczanie głośników i ustawiania ich kąta, co jest szczególnie korzystne w przypadku mniejszych pomieszczeń.



Soundbar wyposażony jest w czuły układ, który pozwala na zwiększenie odległości od subwoofera i głośników tylnych bez ryzyka utraty jakości dźwięku. Dzięki stabilniejszemu połączeniu bezprzewodowemu LG S95QR eliminuje zakłócenia i opóźnienia, co pozwala na utrzymanie pełnego skupienia podczas oglądania i słuchania. Zastosowanie technologii Meridian Audio Horizon w trybie muzycznym umożliwia zmiksowanie dźwięku dwukanałowego do 7.1-kanałowego, poprawiając realizm dźwięku przestrzennego.



Soundbar LG to doskonałe rozwiązaniem dla graczy i miłośników muzyki, wyposażone w funkcję zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) oraz tryb automatycznego obniżania opóźnień (ALLM), czyniąc ten produkt niezbędnym dla graczy korzystających z konsoli, którzy oczekują idealnej synchronizacji dźwięku i obrazu. Obsługiwana wysoka jakość usług strumieniowego przesyłania muzyki sprawia, że soundbar firmy LG umila słuchanie autorskich list przebojów i ulubionych wykonawców.



Co więcej, LG S95QR oferuje użytkownikom intuicyjną pracę z Asystentem Google, Amazon Alexa i innymi asystentami AI. Przy pomocy inteligentnych urządzeń użytkownicy mogą bez wysiłku za pomocą głosu sterować strumieniowym przesyłaniem muzyki, regulować głośność i zmieniać tryby dźwięku. Dzięki LG WOWCAST Wi-Fi audio dongle słuchacze mogą cieszyć się wielokanałowym odbiorem dźwięku bez konieczności używania kabla do telewizora.



Po podłączeniu do kompatybilnego telewizora LG soundbar korzysta z zaawansowanej funkcji AI Sound Pro, sprawiając, że wszystkie materiały brzmią wyraźniej i bardziej realistycznie. Wzajemna kompatybilność umożliwia posiadaczom telewizorów LG korzystanie z jednego pilota do sterowania zarówno telewizorem, jak i głośnikami. Dzięki ulepszonej funkcji AI Room Calibration model S95QR może dostosować swoje brzmienie do wymogów każdej przestrzeni, analizując wymiary pomieszczenia, aby zapewnić bardziej precyzyjny dźwięk o niskich częstotliwościach, który jest skalibrowany w sposób gwarantujący maksymalną głębię.





















Źródło: Info Prasowe / LG