realme GT 8 Pro z procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka realme z dumą zapowiada premierę flagowego modelu realme GT 8 Pro, który trafi także na polski rynek. Urządzenie ma być jednym z pierwszych smartfonów w Europie wyposażonym w procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. realme GT 8 Pro zmienia zasady gry w świecie smartfonów i wyznacza nowe standardy w kwestii wydajności, płynności i wielozadaniowości. Dzięki rewolucyjnemu procesorowi Snapdragon 8 Elite Gen 5, wykonanemu z zastosowaniem zaawansowanej technologii TSMC N3p, to urządzenie o niezrównanej mocy i efektywności wydajnościowej. Nowa architektura 2+6 ośmiordzeniowego procesora osiąga taktowanie na poziomie 4.61 GHz, co przekłada się na niebywałą prędkość działania.







Dodatkowo, wsparcie autorskiego układu realme Hyper Vision+ AI Chip i technologii realme GT BOOST 3.0 sprawia, że gaming wchodzi na zupełnie nowy poziom. Smartfon bez problemu radzi sobie z jednoczesnym uruchomieniem dwóch wymagających gier, takich jak np. PUBG i Genshin Impact, i utrzymuje przy tym wysoki i stabilny poziom płynności.



Wynik najnowszego flagowca realme w benchmarku AnTuTu przekraczający 4 miliony punktów udowadnia, że wydajność będzie przekładać się na wysokie zadowolenie użytkowników z korzystania ze sprzętu. Pojawienie się GT 8 Pro na polskim rynku pod koniec 2025 roku łączy się z wieloma niespodziankami, które na nowo zdefiniują standardy w segmencie smartfonów premium.











źródło: Info Prasowe - realmy