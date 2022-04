realme GT Neo 3 z rekordem szybkości ładowania baterii

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

realme już 28 kwietnia wprowadzi na rynek w Indiach swój najnowszy smartfon - realme GT NEO 3. Jest to telefonem z najszybszą na świecie technologią ładowania, która umożliwia naładowanie baterii od 0% do 50% w zaledwie 5 minut. Wysokie parametry zostały docenione w rankingu DxOMark, w którym realme GT NEO 3 znacznie wyprzedził konkurencję, osiągając rekordowy wynik 121 punktów za czas ładowania. realme GT NEO 3 jest wyposażony w podwójny chipset UltraDart Adaptive Dual, który w połączeniu połączony z nową architekturą ładowania poprawia wydajność ładowania i zmniejsza straty energii podczas tego procesu. Co więcej, zastosowany w smartfonie system ładujący zmniejsza ilość ciepła wytwarzanego podczas ładowania. W efekcie niższa temperatura towarzysząca temu procesowi pozytywnie wpływa na jego wydajność i szybkość.







Dzięki dwukomorowej strukturze baterii, dwa ogniwa o pojemności 2250 mAh zostały połączone szeregowo, odpowiadając pojemności 4500 mAh. Technologia Dual-Cell Series Structure podwaja moc ładowania przy tym samym natężeniu prądu. Za sprawą nowoczesnej technologii (Battery Sense Cell Voltage Detection), smartfon precyzyjnie wykrywa napięcie ogniw, skutecznie zapobiegając błędom powodowanym przez obwód zabezpieczający akumulatora. Umożliwia to zastosowanie dokładniejszej strategii napełniania baterii, a także skraca całkowity czas jej ładowania.



Najwyższy poziom bezpieczeństwa ładowania

Oprócz szybkości, realme zapewnia również bezpieczeństwo. Niezależny układ ładowania zapewnia natychmiastowe odłączenie w przypadku wykrycia zagrożenia dla akumulatora. W wyniku zastosowania 38 środków ochrony smartfon realme GT NEO 3 otrzymał certyfikat TÜV Rheinland, poświadczający o bezpiecznym systemie szybkiego ładowania. Ponadto, do obwodu ładowania dodano dedykowany układ zabezpieczający MCU, dzięki któremu użytkownicy mogą bezproblemowo odłączyć ładowarkę o mocy 150W w przypadku nieprawidłowego przebiegu ładowania.



Bateria zapewniająca długą żywotność smartfona

W realme GT NEO 3 zastosowano wytrzymałą, szybko ładującą się baterię, której efektywna pojemność wynosi przynajmniej 80% po 1600 pełnych cyklach ładowania i rozładowania, czyli aż dwukrotność standardu branżowego. W dłuższej perspektywie pozwala to znacznie ograniczyć spadek pojemności baterii i zapewnia długą żywotność telefonu po długotrwałym użytkowaniu, m.in. korzystaniu z 5G.





















Źródło: Info Prasowe / realme