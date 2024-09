realme Pad 2 - Tablet z największym ekranem i baterią w segmencie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme zaprezentowało prawdziwą gwiazdę w kategorii tabletów - realme Pad 2. Tablet ten wyróżnia się największym w segmencie ekranem, którego obszar wyświetlania jest o 21,98% większy w porównaniu do poprzedniej generacji. Stosunek ekranu do obudowy został poprawiony do 85,2%, co zapewnia bardziej pełnoekranowe wrażenia podczas oglądania. Niesamowite doznania wizualne realme Pad 2 eskalują, dzięki 11.5-calowemu wyświetlaczowi 2K z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Ponadto, rozdzielczość 2000 × 1200 pikseli gwarantuje krystalicznie wyraźny obraz pełen żywych kolorów. Urządzenie idealnie nadaje się do odtwarzania filmów lub grania w gry, zapewniając wysoki komfort wyświetlania i niezwykłe doznania wizualne. Co więcej, tablet zabezpiecza ochronę wzroku, oferując pięć specjalnych trybów dla większego bezpieczeństwa użytkowania.







Niedościgniona wydajność w segmencie

realme Pad 2 wyróżnia się również potężną baterią o pojemności 8360 mAh. Użytkownicy mogą cieszyć się nieprzerwaną produktywnością i rozrywką na jednym ładowaniu, a dzięki technologii 33W SUPERVOOC naładują urządzenie do 50% w zaledwie 50 minut. Ponadto, w wersji dostępnej na polskim rynku, tablet oferuje 6GB pamięci RAM oraz 128GB pamięci wewnętrznej, idealnej do przechowywania licznych zdjęć, filmów i aplikacji. Sercem urządzenia jest wydajny procesor Helio G99, który w połączeniu z 8-rdzeniowym układem zapewnia niezrównaną wydajność, zarówno podczas pracy, jak i rozrywki.



realme Pad 2 jest także wyposażony w nakładkę realme UI 4.0 oparte na Androidzie 13. Użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak Dual Window, umożliwiającej korzystanie z aplikacji w dwóch różnych oknach otwartych jednocześnie, czy trybu czytania, zapewniającego wygodę i komfort podczas długiego skupienia wzroku. Dzięki innowacjom, realme Pad 2 łączy w sobie doskonałą wydajność, niezrównane wrażenia wizualne i stanowi potężne narzędzie kreatywne.



Cena i dostępność

Debiutujący realme Pad 2 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – zielonej i szarej. Obie wyróżniają się wyjątkowo smukłą konstrukcją oraz wysokiej jakości metalicznym wykończeniem. Uzupełnia je mieniący się design, który zmienia się wraz z oświetleniem. Na start realme Pad 2 będzie można zakupić w wyjątkowej ofercie cenowej za 999 PLN. Promocja będzie dostępna od 6 do 13 września w sklepach MEX oraz na stronie realmeshop.pl. Regularna cena realme Pad 2 wynosić będzie 1199 PLN.











źródło: Info Prasowe - realmy