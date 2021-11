realme Pad już w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pierwszy tablet od realme oficjalnie trafił do Polski i już w dniu swojej sklepowej premiery dostępny jest w mikołajkowej promocji za jedyne 899 złotych. realme Pad to doskonałe urządzenie dla osób, dla których smartfon to po prostu za mało. Jego ekran LCD IPS o przekątnej 10,4” i rozdzielczości WUXGA+ (2000 x 1200 pikseli) idealnie nadaje się do oglądania filmów lub seriali. Większy ekran to również lepsza kontrola nad rozgrywką i wygodniejsze sterowanie, więc fani gier mobilnych mogą oddać się swojej pasji w dużo bardziej komfortowych warunkach. Tablet wyposażony został w cztery głośniki obsługujące standard Dolby Atmos.







Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G80 z układem graficznym Mali-G52 MC2 wspierany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM. Konfigurację uzupełnia do 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty micro SD (obsługiwane są nośniki do 1 TB). realme Pad ma też dwa aparaty 8 MP z możliwością nagrywania wideo Full HD w 30 kl/s – przedni moduł to oczko ultraszerokokątne, znakomicie nadające się do prowadzenia wideokonferencji czy wykorzystywania tabletu w nauce zdalnej. Podwójny mikrofon oferuje tryb redukcji szumów.



Projektując urządzenie inżynierowie realme postawili nie tylko na wydajność. realme Pad ma obudowę wykonaną z aluminium, więc jest ultracienki, ale jednocześnie solidny i komfortowy w obsłudze. Waży zaledwie 440 g przy wymiarach 245.1 x 155.9 x 6.9 mm. Obudowa skrywa baterię o pojemności 7100 mAh, która na jednym cyklu ładowania pozwala na obejrzenie do 12 godzin materiałów wideo. Tablet wspiera szybkie ładowanie 18 W z funkcją ładowania zwrotnego. realme Pad pracuje pod kontrolą Androida 11.



realme Pad jest już dostępny w sprzedaży w podstawowym wariancie 4/64 GB (WiFi), w cenie 999 złotych. W mikołajkowej promocji (od 30.11 do 6.12) można go kupić już za 899 PLN.



Tablet dostępny jest w sieciach: Komputronik, Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom. Można go również nabyć w oficjalnych internetowych sklepach marki: sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl.



Wersja pojemnościowa 6/128 GB wyposażona dodatkowo w modem LTE trafi do Polski w późniejszym terminie i będzie kosztować 1399 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / realme