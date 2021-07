realme TechLife Robot Vacuum dostępny w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme TechLife Robot Vacuum, pierwszy automatyczny odkurzacz marki realme, trafił dzisiaj do sprzedaży w Polsce. Urządzenie otwiera kategorię produktów Smart Care producenta, które w przyszłości mają współtworzyć kompleksowy ekosystem inteligentnych urządzeń, sterowanych smartfonem. Dzięki czujnikowi LiDar oraz rozwiązaniom opartym na technologii AI, realme TechLife Robot Vacuum tworzy dokładne mapy sprzątanych pomieszczeń. W oparciu o nie, urządzenie może dopasowywać sposób sprzątania do wybranej przestrzeni, omijać przeszkody, a po zakończeniu pracy automatycznie wrócić do stacji ładowania. Trzy warstwy filtrujące sprawiają z kolei, że robot w trakcie prasy usuwa z otoczenia także pył i alergeny.







Urządzenie oferuje 4 tryby pracy o różnej intensywności mocy ssania: tryb cichy (500 Pa), normalny (1200 Pa), turbo (2500 Pa) oraz tryb maksymalny (3000 Pa). Wyboru odpowiedniego trybu pracy możemy dokonać samodzielnie lub pozwolić, aby realme TechLife Robot Vacuum automatycznie dopasował moc sprzątania do potrzeb danej przestrzeni. Producent wyposażył go w 38 czujników, dzięki którym jest w stanie precyzyjnie kontrolować postęp pracy. Ustawienia robota pozwalają także na stworzenie indywidualnego harmonogramu sprzątania domu lub mieszkania, wybranych pokoi lub tylko wyraźnie wskazanych obszarów. Wykluczenie części pomieszczeń jest możliwe dzięki funkcji wirtualnej ściany. Sterowanie urządzeniem odbywa się z poziomu dedykowanej aplikacji lub poprzez komendy głosowe systemów Asystentem Google oraz Amazon Alexa, z którymi odkurzacz jest kompatybilny. Komunikację ze smartfonem i innymi urządzeniami zapewnia robotowi łączność Wi-Fi w standardzie 802.11n.



Niewielki rozmiar (350 mm x 100 mm) i waga (3,3 kg) urządzenia, pozwalają mu docierać do nawet trudno dostępnych miejsc. Z kolei pojemna bateria 5200 mAh wystarcza na ok. 120 minut pracy w trybie maksymalnym i aż do 240 minut sprzątania w trybie cichym. Po rozładowaniu, urządzenie naładujemy do pełna w 360 minut w dołączanej do zestawu stacji dokującej. realme TechLife Robot Vacuum posiada w zestawie zasobnik na śmieci o pojemności 600 ml, który w wygodny sposób można wyjąć i wyczyścić. Urządzenie można w łatwy sposób zamienić w robota 2w1, montując alternatywny zasobnik (300 ml na śmieci + 300 ml pojemnik na wodę) oraz nakładkę do mopowania.



Urządzenie od 30 czerwca dostępne jest w ofercie oficjalnego sklepu marki sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl w cenie 1299 PLN. Do zestawu dołączony jest dodatkowy zasobnik na śmieci oraz wodę oraz zestaw 12 nakładek czyszczących, dzięki którym urządzenie może pełnić funkcję mopa. Urządzenie dostępne jest w Polsce w kolorze czarnym z 24 miesięczną gwarancją producenta.





























Źródło: Info Prasowe / realme