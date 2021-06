Corsair 7000D AIRFLOW

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży całkowicie nową serię obudów typu full-tower ATX – 7000D AIRFLOW oraz iCUE 7000X RGB. Premierowe produkty dostępne są w kolorze czarnym lub białym oraz oferują ekstremalnie przestronne wnętrze umożliwiające maksymalne wykorzystanie potencjału chłodzenia przy użyciu kilku radiatorów: do trzech 360 mm lub dwóch 420 mm. Wyjątkowo efektywny przepływ powietrza gwarantuje również technologia CORSAIR AirGuide, a popularny system prowadzenia okablowania CORSAIR RapidRoute wydatnie pomaga w budowaniu uporządkowanych i profesjonalnie wyglądających zestawów.







7000D AIRFLOW oferuje panel przedni z perforowanej stali, który zapewnia intensywny przepływ powietrza. iCUE 7000X RGB z trzema oknami ze szkła hartowanego w pełni eksponują zawartość i podświetlenie zestawu. Przepastne wnętrze obudów z serii 7000 umożliwia budowę układów chłodzących o różnej konfiguracji. Niezależnie od wersji, użytkownik we wnętrzu premierowych full-towerów zmieści aż do 12 wentylatorów 120 mm lub 7 wentylatorów 140 mm oraz po kilka radiatorów, na przykład 3 x 360 mm lub 2 x 420 mm. Specjalna taca płyty głównej z regulowanym mocowaniem wentylatorów umożliwia zamontowanie z boku obudowy czterech wentylatorów 120 mm lub nawet 480-milimetrowego radiatora, takiego jak np. Hydro X Series XR7.



7000D AIRFLOW została wyposażona w trzy wentylatory 140 mm z technologią CORSAIR AirGuide, która koncentruje przepływ powietrza na najgorętszych elementach komputera. Wersję iCUE 7000X RGB wyekwipowano w intensywne podświetlenie RGB emitowane przez cztery wentylatory SP140 RGB ELITE AirGuide, każdy z ośmioma indywidualnie adresowanymi diodami LED RGB. Ponadto, dodany w komplecie premierowy kontroler iCUE COMMANDER CORE XT oraz repeater do wentylatorów PWM umożliwiają wszechstronne sterowanie nie tylko podświetleniem, ale i szybkością wentylatorów. COMMANDER CORE XT pomaga również w monitorowaniu pozostałych podzespołów komputera. Obie wersje produktów oferują mnóstwo miejsca na pamięć masową dzięki sześciu kieszeniom na napędy 2,5”/3,5” i trzem mocowaniom dysków SSD 2.5”. Panel przedni obudów z serii 7000 niezależnie od modelu zawiera pełny zestaw złączy, w tym port USB 3.1 Type-C oraz cztery porty USB 3.0 i wejście I/O.



Okno ze szkła hartowanego w obudowach z serii 7000 eksponuje wszystkie pozostałe podzespoły zestawu, podczas gdy kable są pomysłowo schowane w wewnętrznej części skrzynki. Znane z innych produktów CORSAIR dedykowane rozwiązanie RapidRoute do prowadzenia okablowania umożliwia łatwe i schludne układanie głównych przewodów w pojedynczym, ukrytym kanale o głębokości 30 mm umiejscowionym za płytą główną. Trójgniazdowe, pionowe mocowanie na osłonie zasilacza umożliwia wyeksponowanie karty graficznej o dowolnych wymiarach zarówno w położeniu horyzontalnym, jak i wertykalnym. Co więcej, dwa panele boczne mocowane na zawiasach zapewniają łatwy, beznarzędziowy dostęp do wnętrza obudowy w dowolnym momencie użytkowania produktu.



CORSAIR 7000D AIRFLOW oraz CORSAIR iCUE 7000X RGB są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta. W Polsce sprzęt pojawi się najpóźniej do końca czerwca br. 7000D AIRFLOW i 7000X RGB są objęte dwuletnią gwarancją, a zapłacimy za nie:

– CORSAIR 7000D AIRFLOW: 1049 PLN

– CORSAIR iCUE 7000X RGB: 1299 PLN































Źródło: Info Prasowe / Corsair