FSP przedstawia zasilacze DAGGER PRO SFX 750W/850W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FSP ma przyjemność zaprezentować dwa nowe modele o dużej mocy: DAGGER PRO 850W i DAGGER PRO 750W. Zasilacze DAGGER PRO są w pełni modułowe i zgodne ze standardem SFX 12V V3.3. DAGGER PRO, które można w łatwy sposób zintegrować z dowolną standardową obudową ATX lub SFX dzięki dołączonemu adapterowi. DAGGER PRO 750W/850W jest idealny dla małych platform do gier, miłośników budowania PC i stacji roboczych. Nowy DAGGER PRO umożliwia użytkownikom łączenie obudowy mini-ITX i small form factor z najnowszym wysokiej klasy sprzętem PC. Oferuje pełne możliwości zasilania dostępne dzięki konstrukcji z pojedynczą szyną +12V.







Obie jednostki dostarczane są z pojedynczym kablem, który dzieli się na dwa 4+4-pinowe kable zasilające procesor a także kolejne dwa kable, które dzielą się na cztery 6+2-pinowe kable zasilające PCI-Express. DAGGER PRO może być używany razem z najbardziej wymagającym sprzętem w tym procesorami nowej serii Intel K i 16-rdzeniowymi procesorami AMD. Może również zasilać najnowsze procesory graficzne z serii Nvidia RTX 30XX i karty graficzne AMD Radeon z serii 6000.



Wysokiej jakości sprzęt i opatentowany układ sterowania

Seria DAGGER PRO wykorzystuje japońskie kondensatory E-caps, aby zapewnić długotrwałą i stabilną pracę w okresach stałego zapotrzebowania na moc. DAGGER PRO wykorzystuje w pełni konstrukcję DC-DC i opatentowany przez FSP MIA IC, aby zapewnić kompletny zestaw funkcji bezpieczeństwa, jednocześnie gwarantując najwyższą i zarazem stabilną wydajność energetyczną.



80 Plus Gold i cichy tryb semi-fanless

DAGGER PRO 750W/850W posiada certyfikat 80 Plus Gold dzięki któremu oba modele zapewniają najwyższą wydajność energetyczną przy niskim poziomie hałasu. konstrukcja pół pasywna pozwala na wyłączenie wentylatora przy 20% obciążeniu co zapewnia cichą pracę podczas wykonywania lekkich prac a duży wentylator klasy przemysłowej 92 mm, zapewnia niski poziom hałasu oraz odpowiednią wydajność chłodzenia podczas grania lub intensywnego użytkowania systemu.



Okablowanie modułowe dla przejrzystego wnętrza PC

Niezależnie od tego czy budujesz potężną platformę do gier ATX czy mini-ITX, zasilacz DAGGER PRO 750 W/850W oferuje modułowe okablowanie, aby umożliwić korzystanie tylko z tych kabli, których potrzebujemy oraz by maksymalnie zmniejszyć bałagan wewnątrz.





Cena i dostępność

FSP DAGGER PRO 850W będzie dostępny w czerwcu w cenie MSRP 209.99 Euro

FSP DAGGER PRO 750W będzie dostępny w czerwcu w cenie MSRP 179.99 Euro





















Źródło: Info Prasowe / FSP