Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G wprowadził dziś do swojej kolekcji kolorystycznej nowy, lekki przewodowy zestaw słuchawkowy Logitech G335, który jest dostępny w trzech kolorach, w tym w nowym kolorze miętowym. Aby uzupełnić kolekcję, Logitech G udostępnia również bezprzewodową mysz do gier G305 w kolorze miętowym, umożliwiając graczom dopasowanie sprzętu do ich osobistego stylu. Przy wadze 240 gramów zestaw słuchawkowy Logitech G335 jest jednym z najlżejszych na rynku. Korzystając z podobnej konstrukcji jak wielokrotnie nagradzany bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier G733, zestaw G335 ma smuklejszą konstrukcję, która zapewnia dokładniejsze dopasowanie i większą wygodę. Posiada regulowaną konstrukcję pałąka zawieszenia i miękkie materiały nauszników z tkaniny, aby dostosować się do głowy dla długotrwałej wygody.







Zestaw Logitech G335 będzie dostępny w kolorach czarnym, białym i miętowym, z dopasowanymi dwustronnymi opaskami na głowę i jest mile widzianym dodatkiem do tętniącej życiem kolorowej oraz wyrazistej kolekcji sprzętu dla graczy. Ten nowy dodatek, zaprojektowany z myślą o łączeniu i dopasowywaniu z istniejącymi produktami z kolekcji kolorystycznej, daje graczom więcej możliwości dostosowywania i personalizowania swoich przestrzeni do gier. G335 będzie również kompatybilny z istniejącymi kolorowymi paskami na głowę i zabawnymi osłonami mikrofonów.



Przewodowy zestaw słuchawkowy Logitech G335 cechuje się łatwością podłączania, dzięki czemu można go używać z prawie każdą platformą do gier za pośrednictwem gniazda audio 3,5 mm. Pełna jakość dźwięku klasy gamingowej, pokrętło głośności umieszczone bezpośrednio na nauszniku i mikrofon z możliwością wyciszenia, pozwalają graczom zanurzyć się w grze bez żadnych zakłóceń. Zestaw G335 posiada również certyfikat Discord, który zapewnia krystalicznie czysty dźwięk i przejrzystość komunikacji.



Przewodowy zestaw słuchawkowy Logitech G335 będzie dostępny w sprzedaży detalicznej w cenie 319 PLN (sugerowana cena detaliczna). Paski, które są teraz dostępne w ośmiu różnych opcjach kolorystycznych, będą sprzedawane za 49 PLN każdy.

















Źródło: Info Prasowe / Logitech