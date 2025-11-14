realme UI 7.0 z interfejsem Light Glass Design oraz funkcjami AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wraz z nadchodzącą premierą flagowego smartfona realme GT 8 Pro marka przedstawiła nową wersję swojego systemu realme UI 7.0 opartą na Androidzie 16. Aktualizacja wprowadza nowoczesny wygląd interfejsu oraz narzędzia sztucznej inteligencji. Nowe funkcje przekładają się jednocześnie na większą personalizację, płynną obsługę oraz sprawniejsze interakcje ze smartfonem. Nowy system realme UI 7.0 wprowadza przejrzysty interfejs Light Glass Design, inspirowany fakturą szkła. Składają się na niego m.in. ikony aplikacji Ice Cube, które zastępują standardowe, płaskie grafiki, bardziej wyrazistymi i krystalicznymi. Pojawiło się tu także centrum sterowania Misty Glass z matowym, półprzezroczystym tłem oraz pasek aplikacji Breathing Dock, który poprawia estetykę, strukturę i czytelność interfejsu. Wszystkie te elementy składają się na elegancki i intuicyjny wygląd systemu, w którym łatwo się odnaleźć.







Dzięki nowym motywom Flux Theme 2.0 personalizacja urządzenia jest jeszcze bardziej rozbudowana. Panoramiczny wyświetlacz Always-On Display obsługuje zdjęcia Live Photos i tapety wideo, oferując jednocześnie efekt dynamicznej głębi ostrości wspieranej przez sztuczną inteligencję. Użytkownicy mogą także wybrać własne animacje odblokowania urządzenia odciskiem palca. Z kolei interaktywne ikony Flux Desktop pozwalają dowolnie dostosować ich rozmiar i kolor. Całość dopełnia nowy zestaw widżetów oraz ekranów blokady.



Sztuczna inteligencja, która przewiduje Twoje potrzeby

Funkcje AI stanowią istotny element realme UI 7.0, znacząco usprawniając codzienną obsługę smartfona. Narzędzie AI Notify Brief zbiera powiadomienia i prezentuje je w spersonalizowanym porannym i wieczornym podsumowaniu, dostarczając najważniejsze informacje dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Sztuczna inteligencja wspiera również fotografię dzięki funkcji AI Framing Master, która oferuje inteligentne wskazówki kompozycyjne oraz automatycznie wykrywa najlepszy kadr, ułatwiając wykonywanie profesjonalnych zdjęć.



realme UI 7.0 pozwala też na połączenie z ekosystemem iPhone’a i Apple Watch Connect. Pozwala to wygodnie odczytywać wiadomości i odbierać połączenia na urządzeniach realme, a także synchronizować dane zdrowotne z Apple Watchem. Całość uzupełnia AI Gaming Coach, uczący się preferencji użytkownika i zapewniający lepszą optymalizację w czasie rzeczywistym, co przekłada się na płynniejszą i bardziej wciągającą rozgrywkę.



Stabilna wydajność, dzięki połączonemu ekosystemowi

Na poziomie systemu realme UI 7.0 wprowadza dogłębną optymalizację, zapewniając spójną i szybszą pracę urządzenia. Użytkownicy otrzymują dostęp do bocznego paska wielozadaniowości, który umożliwia szybkie otwieranie najważniejszych narzędzi i aplikacji bez przerywania bieżących czynności. Silnik Flux Engine zwiększa ogólną responsywność systemu o 15%, poprawia wydajność codziennych zadań o 22%, a płynność przewijania aplikacji aż o 29%. W połączeniu z udoskonalonymi animacjami każde przejście i gest stają się naturalne oraz szybkie. Wprowadzone rozwiązania tworzą zintegrowany ekosystem, w którym urządzenia realme współpracują ze sobą w pełnej harmonii.



Nadchodzący flagowiec realme GT 8 Pro będzie wyposażony w system realme UI 7.0 już fabrycznie. Aktualizacja trafi także na inne modele, m.in. GT 7 Pro, a proces wdrażania nowej wersji interfejsu rozpocznie się w listopadzie tego roku.











źródło: Info Prasowe - realmy