realme – czterominutowe ładowanie 320W SUPERSONIC

realme na nowo definiuje standardy branżowe dzięki technologii ładowania nowej generacji o mocy 320 W. Najnowsze rozwiązanie marki osiąga bezprecedensowe przełomy w zakresie mocy, bezpieczeństwa i wydajności, przenosząc szybkie ładowanie na nowy poziom i zmieniając doświadczenia użytkowników w całej branży. Technologia 320 W SUPERSONIC to kolejny bezprecedensowy kamień milowy dla realme w dziedzinie szybkiego ładowania, po wprowadzeniu przez markę nieosiągalnej wcześniej mocy 240W wraz z telefonem realme GT3 w lutym 2023 roku.







Dzięki najnowszemu rozwiązaniu realme pełne naładowanie smartfona zajmuje jedynie 4 minuty i 30 sekund. W ciągu jednej minuty ładowarka o mocy 320W może naładować urządzenie do 26% pojemności, a naładowanie telefonu do ponad 50% zajmuje mniej niż 2 minuty. Ponad 100 przedstawicieli mediów z całego świata, fanów i profesjonalistów z branży mobilnej było świadkami narodzin „4-minutowego cudu” w siedzibie realme w Shenzhen.



Pierwsza na świecie składana bateria i zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa

Przez lata przemysł mobilny zmagał się z pozornie niemożliwym zadaniem znalezienia równowagi między dużą mocą, kompaktowymi rozmiarami i zapewnieniem bezpieczeństwa w szybkich ładowaniach. realme poświęciło dwa lata badań na rozwiązanie tego wyzwania. Technologia 320 W SUPERSONIC wykorzystuje pionierskie rozwiązania i kompleksowo rozwiązuje przeciwności:

• Pierwsza na świecie składana bateria do smartfonów: realme wprowadziło rewolucyjną baterię składaną, osiągającą imponującą pojemność 4420 mAh. Zainspirowana mechaniką urządzeń składanych, ta bateria o czterech ogniwach składa się z czterech oddzielnych komórek, które można ładować jednocześnie. Każda komórka ma grubość poniżej 3 mm, ale zapewnia 10% wzrost pojemności w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. To również pierwsza na świecie bateria o czterech ogniwach do smartfonów, umożliwiająca szybsze ładowanie przy zachowaniu smukłej konstrukcji, która idealnie pasuje do smartfona.

• Niezrównane bezpieczeństwo dzięki transformatorowi napięcia AirGap: W odpowiedzi na obawy użytkowników dotyczące bezpieczeństwa przy ładowaniu o dużej mocy, realme wprowadziło pierwszy w branży transformator napięcia AirGap. Ta przełomowa technologia oferuje zaawansowaną bezkontaktową konwersję elektromagnetyczną dla smartfonów. W przypadku poważnych usterek, takich jak awarie obwodu, sprawia, że wysokie napięcie pozostaje odizolowane od akumulatora, tworząc praktycznie wolne od ryzyka połączenie ładowania. Zasilany przez zestaw opatentowanych innowacji transformator jest ultrakompaktowy, mniejszy niż opuszek palca. Obniża napięcie do zaledwie 20 V, aby chronić baterię, zachowując jednocześnie wyjątkową wydajność konwersji i zarządzanie termiczne, umożliwiając ładowaniu 320 W SUPERSONIC osiągnięcie imponującej sprawności energetycznej wynoszącej około 98%.

• Maksymalna gęstość mocy i niezrównana kompatybilność: Ładowarka 320W SUPERSONIC o nazwie „Pocket Cannon” może pochwalić się niesamowitą gęstością mocy wynoszącą 3,3W na centymetr sześcienny. Przewyższa ona standard ustanowiony przez ładowarkę realme 240W, zachowując podobne rozmiary. Zaprojektowana, aby przełamać bariery związane z ładowaniem, kompaktowa ładowarka obsługuje większość zaawansowanych protokołów ładowania głównego nurtu - w tym UFCS (do 320 W), PD i SuperVOOC, oferując niezrównaną kompatybilność dla wszystkich urządzeń. Dzięki dwóm wyjściom USB-C do jednoczesnego szybkiego ładowania - 150 W dla telefonów Realme i 65 W dla kompatybilnych laptopów - ładowarka 320 W SUPERSONIC jest najlepszym rozwiązaniem zapewniającym wydajność i wygodę.



Sześć najnowocześniejszych technologii: Podnoszenie innowacyjności smartfonów na wszystkich poziomach

Oprócz szybkiego ładowania, realme dumnie przoduje w przyszłościowych innowacjach mobilnych dzięki wprowadzeniu sześciu nowych technologii w trzech kluczowych obszarach: AI, wydajność i obrazowanie. Marka wprowadza pierwszy w branży półprzewodnikowy przycisk z funkcją przesuwania, zaprojektowany z myślą o płynnej obsłudze. Intuicyjne sterowanie dotykowe umożliwia natychmiastowe powiększanie i szybkie robienie zdjęć, zamieniając telefon w dedykowany aparat fotograficzny.



Odblaski ekranu także ulegną zmianie dzięki pierwszemu na świecie antyrefleksyjnemu wyświetlaczowi dla smartfonów, zainspirowanemu strukturą oka ćmy. Ten innowacyjny wyświetlacz minimalizuje odblaski nawet do 80%, zapewniając teksturę przypominającą papier do komfortowego oglądania nawet w jasnym świetle słonecznym. Użytkownicy mogą uzyskać wyraźną widoczność przy niższych poziomach jasności, co zmniejsza zużycie energii.



Technologia AI Motion Picture wspierana przez NEXT AI, ożywia ulubione wspomnienia, przekształcając pojedyncze zdjęcie w dynamiczne wideo o 25 klatkach, przywracając historie ukryte w starych zdjęciach i przekształcając nieruchome chwile w tętniące życiem opowieści. Dla graczy realme poprawia wrażenia dzięki AI Gaming Super Resolution, wykorzystując sztuczną inteligencję, aby zapewnić jedwabiście gładki, krystalicznie czysty obraz, jednocześnie odciążając procesor. Ulepszona funkcja 4D Game Vibration zapewnia konfigurowalną haptykę dla ponad stu akcji w grze, w tym broni, umiejętności, kolizji i kroków, płynnie obsługując popularne tytuły, takie jak Honor of Kings. Dodatkowo, dzięki realme Holo Audio można dostosować pozycjonowanie dźwięku, aby powiadomienia o połączeniach przychodzących nie zakłócały skupienia się na grze.



Łącząc innowacje technologiczne z dogłębną analizą potrzeb konsumentów, realme angażuje się w tworzenie wysokowydajnych produktów, które podnoszą poziom doświadczeń fanów i użytkowników, zapewniając młodym ludziom na całym świecie wyjątkową technologię, która przekracza ich oczekiwania.











