realme it real - nowy slogan i prezentacja smartfonów serii 12 Pro

Sky Li, założyciel i CEO realme, ogłosił rozpoczęcie roku rebrandingu dla marki. Wydarzenie „Hey Flagship, Meet Periscope” w Las Vegas było platformą do poinformowania o przełomowych inicjatywach w 2024 roku związanych z ewolucją firmy. Kierując się wszechstronnym zrozumieniem aspiracji młodych użytkowników, marka zobowiązała się redefiniowania krajobrazu technologicznego. realme będzie oferować najnowsze technologie przewyższające konwencjonalne oczekiwania, a nowa strategia przenosi nacisk poza wydajność i design, skupiając się szerzej na całokształcie marki oraz na doświadczeniach związanych z produktem. Stały wzrost w dłuższej perspektywie czasowej stanie się głównym napędem działań realme, przenosząc się poza koncentrację na wolumen sprzedaży i priorytetowo traktować takie aspekty jak: doświadczenie i reputacja marki, ochrona użytkowników, zrównoważony rozwój i lojalność użytkowników.







Marka technologiczna, która rozumie młodych konsumentów

realme narodziło się i szybko zyskało uznanie na konkurencyjnym rynku smartfonów dzięki zróżnicowanej strategii rozwoju, która miała na celu dostarczenie technologii i designu najwyższej jakości użytkownikom z całego świata. W ciągu ostatnich pięciu lat marka zdobyła głęboką wiedzę na temat młodych konsumentów.



Według danych ośrodka Canalys światowy rynek smartfonów powinien odzyskać siłę w 2024 roku, osiągając liczbę 1,17 miliarda sprzedanych jednostek. W tej perspektywie realme zwiększy inwestycje w badania i rozwój, kontynuując innowacje technologiczne oparte na trzech kluczowych filarach: wydajność, obraz i wzornictwo. W ciągu najbliższych pięciu lat firma planuje dotrzeć do ponad 100 rynków, ze szczególnym naciskiem na 15 wybranych krajów.



- Nasze pozycjonowanie to nie tyle nowy kierunek, ile świeże otwarcie. Ta strategia będzie kierować naszymi inwestycjami i rozwojem długoterminowym, umożliwiając nam nawiązywanie kontaktu z większą liczbą użytkowników, na większej liczbie rynków i regionów świata - powiedział Ski Li, CEO realme.



Od „skoncentrowania na możliwościach” do „skupienia na marce”

realme zawsze stawiało potrzeby użytkownika w centrum swoich działań, aby utrzymać swoją konkurencyjność na rynku w trzech głównych obszarach: produktu, technologii i tożsamości marki. Firma położy większy nacisk na poprawę doświadczenia produktowego w trzech obszarach: wydajności, fotografii i designu. Będzie to możliwe dzięki współpracy z ponad 30 wiodącymi partnerami technologicznymi i zwiększonym inwestycjom w badania oraz rozwój. realme będzie nadal trzymać się strategii „Simply Better” i „No Leap, No Launch”, kierując rozwój w trzech liniach produktów: seria GT jako Flagowy Smartfon Nowej Generacji, seria Numeryczna jako Nowoczesne Obrazowanie Nowej Generacji, a seria C jako Niezbędna Plus.



realme chce uczynić swoje podejście bardziej reaktywnym i elastycznym - zaczynając od opinii użytkowników. Sky Li ogłosił, że marka będzie w stanie wprowadzać opinie i uwagi konsumentów bezpośrednio w proces rozwoju produktów. Rebranding marki będzie podążać za nowym sloganem: Make it real. Zachowuje ono ducha poprzedniego hasła „Dare to Leap”, ale skoncentruje się bardziej na młodych użytkownikach, by lepiej zrozumieć i spełnić ich potrzeby oraz oferując namacalną zmianę w ich codziennym życiu.



Pierwszymi produktami, które wyrażają nowy kierunek i strategię są smartfony z serii realme 12 Pro - z przełomowym teleobiektywem peryskopowym. Urządzenia te zostały zaprezentowane wczoraj podczas wydarzenia „Hey Flagship, Meet Periscope” w Las Vegas.





















Źródło: Info Prasowe - realmy