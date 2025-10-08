realme przedstawia smartfon z limitowanej edycji Gry o Tron

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś w Belfaście marka realme zaprezentowała limitowaną edycję swojego smartfona, powstałą we współpracy z Grą o Tron. Jest to pierwszy na świecie telefon stworzony razem z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Hasłem przewodnim premiery jest „Zdobądź swoją prawdziwą moc”. Wydarzenie odbyło się w Game of Thrones Studio Tour, znajdującym się w oryginalnej lokalizacji kręcenia serialu – w Linen Mill Studios w Banbridge w Irlandii Północnej. Najnowszy smartfon zaprezentowany został w miejscu, w którym legendarny serial zyskał swój kształt dzięki imponującym scenografiom, wyjątkowym rekwizytom i kostiumom. Niecodzienna lokalizacja oraz opowieści zza kulis stworzyły jedyne w swoim rodzaju tło dla premiery. Podczas wycieczki po studiu uczestnicy wydarzenia mogli poznać zaawansowane możliwości fotograficzne nowego telefonu realme, a także jego niezwykłą wydajność i efektowny design.







Epicki design, kultowe rzemiosło

Design edycji limitowanej jeszcze bardziej podkreśla wyjątkowość i innowacyjność smartfona realme. Tylny panel wykonany jest z najwyższej jakości czarnej skóry z wytłoczonymi wzorami inspirowanymi herbami wielkich rodów, wygrawerowana jest na nim również pieczęć mocy rodu Targaryenów w 3D. Sam moduł aparatu zawiera także motywy inspirowane średniowieczem, a trójwymiarowe, złote smocze szpony świetnie współgrają z ultracienkim profilem smartfona, mierzącym zaledwie 7.84 mm.



Firma realme inspirowała się motywem odrodzenia Daenerys Targaryen i zastosowała pierwszą na świecie technologię, która zmienia kolor tylnej obudowy urządzenia z czarnego na czerwony po zanurzeniu w wodzie o temperaturze 44°C. To również symbol przebudzenia ukrytej mocy w każdym użytkowniku.



Uzupełnieniem wszystkich tych elementów jest limitowana edycja pudełka, które inspirowane było drewnianą skrzynią na smocze jaja, należącą do Daenerys. Zawiera ono stojak na telefon w kształcie Żelaznego Tronu, tajemnicze puste pergaminowe listy, przypinkę-igłę do tacki SIM Ręki Króla oraz zestaw niestandardowych akcesoriów w postaci pocztówek i naklejek, co pozwoli użytkownikom jeszcze bardziej zanurzyć się w świecie Gry o Tron.



W urządzeniu zaprojektowane zostały również niestandardowe motywy interfejsu, Lód i Ogień, co wciąga użytkowników niczym kinowe efekty wizualne. Smartfon zapewnia wysoką wydajność i płynność dzięki flagowemu procesorowi Snapdragon 7 Gen 4. Tytaniczna bateria 7000 mAh oraz szybkie ładowanie 80 W gwarantują długi czas pracy, bez konieczności ciągłego podłączania do źródła energii.



































źródło: Info Prasowe - realmy