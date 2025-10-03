realme zaprezentuje pierwszy w historii smartfon Gry o Tron

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Marka realme już wkrótce zaprezentuje swój najnowszy projekt: limitowaną edycję smartfonów stworzoną we współpracy z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Już wkrótce fani będą mogli przenieść się do świata legendarnej serii HBO: Gra o Tron. Partnerstwo stanowi ważny kamień milowy dla realme i łączy świetną opowieść z immersyjnym designem. Premiera smartfona powstałego w wyniku tego wyjątkowego współdziałania to najnowszy krok w rozwoju portfolio realme, który wzmacnia strategię i charakter marki. Firma pokazuje, że potrafi połączyć technologię z dobrą zabawą. Na użytkowników czekają niezwykłe emocjonujące doświadczenia i obrazy inspirowane legendarnymi postaciami i motywami z Gry o Tron. Ten smartfon to prawdziwa gratka dla tych, którzy mają w sobie ducha buntownika i niczym nieustraszona i niezależna Arya Stark czy zrównoważony przywódca Jon Snow dążą wytrwale do celu.







Design limitowanej edycji realme Gra o Tron odwołuje się do majestatycznego i surowego Westeros oraz przekonania, że ogień nie może zabić smoka. Czarno-złoty smartfon ma symbolizować luksusowe królewskie dobra, a nanograwerowane motywy smoków – siłę. Zupełnie wyjątkowym elementem jest zastosowany po raz pierwszy na świecie materiał wrażliwy na ciepło. Czarna obudowa w wersji smoczego ognia zmienia swój kolor na czerwony pod wpływem temperatury, co ma obrazować odrodzenie Daenerys Targaryen.



Każdy posiadacz smartfona dzięki niestandardowym, filmowym motywom interfejsu może wybrać swój ulubiony i tym samym opowiedzieć się po stronie rodu Starków lub Targaryenów. W pudełku tej limitowanej edycji znajdzie natomiast mikroreplikę Westeros, podstawkę pod telefon wzorowaną na Żelaznym Tronie oraz kolekcjonerskie karty z herbami rodów.



To nie pierwsze partnerstwo marki realme z partnerem licencyjnym znanych seriali i filmów. W przyszłości firma zamierza podejmować kolejne globalne współprace i poszerzać swoje portfolio, by łączyć technologię z kreatywnym opowiadaniem historii.











źródło: Info Prasowe - realmy