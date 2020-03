redGuardian - trzymiesięczna ochrona przed atakami DDoS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Atende Software wprowadza 3-miesięczny, bezpłatny okres korzystania z usługi redGuardian dla klientów z sektora publicznego. Inicjatywa firmy jest odpowiedzią na obecną sytuację związaną z koronawirusem – dodatkowe wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa pozwoli instytucjom publicznym na świadczenie usług online bez obaw o dostępność. W związku z epidemią koronawirusa, funkcjonowanie wielu instytucji sektora publicznego zostało ograniczone. Punkty obsługi klienta zostały zamknięte lub zakres ich pracy ograniczony. Wiele elementów obsługi zadań i projektów zostało przeniesionych do przestrzeni cyfrowej, co niesie za sobą potrzebę zapewnienia ich wysokiej dostępności i bezproblemowego ich działania.







Przestrzeń Internetu, mimo swoich licznych funkcjonalności, wymaga stosowania adekwatnych zabezpieczeń. Jednym z najpowszechniejszych zagrożeń są ataki DDoS, których ilość i wielkość może rosnąć ze względu na zaistniałą sytuację. Systemy zabezpieczające przed atakami są zatem koniecznością – natomiast dla wielu firm i instytucji kojarzą się z dużymi kosztami. Przekonanie o tym, że to rozwiązania drogie w utrzymaniu, stanowi często barierę w zapewnieniu skutecznej ochrony infrastruktury sieciowej.



W związku z powyższym, spółka Atende Software wprowadza bezpłatną, 3-miesięczną usługę ochrony przed atakami DDoS, opartą o platformę redGuardian. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem promo@redguardian.eu, a świadczenie usługi zależy od możliwości technicznych.













Źródło: Info Prasowe / Atende Software