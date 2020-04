Ciekawe gry kasynowe online

Strona 1 - Gry kasynowe

Kiedy mamy wolny czas, zawsze szukamy dla siebie ciekawej rozrywki. Jedną z alternatyw łatwo znaleźć w sieci. Mamy tu na myśli wszelkiej maści automaty. Tworzone są one na wzór słynnych z końca ubiegłego wieku jednorękich bandytów. Rozwiązania w nim zastosowane pozwalają niejako na kręcenie bębnami, co może doprowadzić do utworzenia zwycięskiego układu. Najczęściej są to trzy jednakowe znaczki w jednej linii. Warunek ten będzie jednak zmienny w zależności od stopnia zaawansowania gry, studia deweloperskiego czy zamysłu wdrożonego w danej pozycji. Poniżej udostępniamy wam informacje o ciekawych grach, które trafiły do sieci, i które zabiorą was w ciekawy świat rozrywki tego typu.





bardzo często udostępniają nawet kilkaset, a niektóre ponad dwa tysiące, gier różnego rodzaju. Wśród nich znajdują się nie tylko tzw. Wideo sloty, ale też gry stołowe, wideo poker, zdrapki czy bingo. Wybór jest bardzo obszerny i tylko do zainteresowanej osoby należeć będzie decyzja, po co tak właściwie sięgnąć. Pomóc w tym może tzw.



Wykorzystuje on fikcyjną walutę, żetony. To za ich sprawą zagracie w automatach nie ponosząc przy tym żadnego kosztu. Taki trening i rozrywka w jednym. Świetne rozwiązanie dla osób, które szukają zwyczajnie czegoś innego, odejścia od rutyny. Trening i szkolenie to zupełnie inny aspekt i nie będziemy się w nim zagłębiać. Na waszej liście znajdzie się wiele pozycji, pochodzą od takich deweloperów jak dla przykładu NetEnt, Microgaming, Yggdrasil, BetSoft, Quickfire, Red Rake czy inne. W grę wchodzą także operatorzy na żywo, gdzie mierzyć się będziecie z prawdziwymi krupierami. W tym przypadku jest to głównie Evolution Gaming, Ezugi czy wymienione już NetEnt. Co wam dokładnie dostarczą? Warto tu nadmienić, że istotny jest podział na wskazane kategorie. Bo trudno jest przekonać fana nowinek technologicznych do starego jednorękiego bandyty. Gry klasyczne są znacznie łatwiejsze, proste wizualnie, ale też szybsze w rozegraniu, co będzie ich głównym atutem. Udostępniają one także tryb Hazard (z ang. Gamble), który pozwoli podwoić wygraną, jeśli podejmiecie ryzyko i wybierzecie jedną z dwóch kart. 50% szans na zwycięstwo to sporo, ale utrata wygranej także potrafi zaboleć. Do gier klasycznych zaliczyć można na pewno wszystkie hity z serii Book of – w szczególności Book of Dead czy Book of Ra. Dochodzą do tego jednak Sizzling Hot i wszystkie podobne z serii. Najczęściej charakteryzują się trzema rzędami i mniejszą ilością znaków, pozbawione są też systemów dodatkowych.



Ciekawe gry kasynowe to także bardziej innowacyjne rozwiązania. Mamy tu na myśli dla przykładu Gonzo’s Quest czy Reactoonz. Pierwsza gra jako pierwsza na świecie zastosowała tzw. System lawinowy. Bębny nie kręcą się tu standardowo, ale znaki spadają nam z nieba. Jeśli dany układ będzie zwycięski, nie musicie kręcić ponownie – znaki znikają i są zastąpione przez kolejne. Nie musimy chyba dodawać, że to następna szansa do zwycięstwa? Reactoonz z kolei oferuje ponad 7 000 zwycięskich układów. O ile nowicjuszom niewiele to mówi, tak dodamy, że niektóre gry mają tylko… 1 zwycięski układ. Klasyczne jest ich od 5 do 30. Takie urozmaicenie może się zatem podobać.



Wśród gier wartych uwagi, które oferują kasyna online, znaleźć można np. Jack Hammer, Jack and the Beanstalk, Twin Spin, Fruit Shop, Immortal Romance, Flame Busters, Blood Suckers w obu wersjach czy chociażby gry z jackpotem progresywnym: Mega Moolah, Arabian Nights, Cosmic Fortune, Hall of Gods lub Mega Fortune w każdym wydaniu. Warto odnotować też o wideo slotach jak Rambo, Beverly Hills 90210 czy Green Lantern i Platoon. Cztery ostatnie bazują na oficjalnych licencjach, dzięki czemu znajdziecie w grze słynnego John’a Rambo i innych. To ciekawa alternatywa i wielkie możliwości do gry. Zresztą, jeśli chcecie spróbować, nie musicie się ani rejestrować, ani tym bardziej dokonywać jakiejś wpłaty. Gra za darmo jest w pełni możliwa i ogólnodostępna.