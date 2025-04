GLORIOUS GMMK3 - Gaming w pełnej personalizacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Strona 1 - Wygląd

Ponoć dobra klawiatura, to połowa sukcesu w każdej gamingowej rozgrywce. Kiedyś grało się, na czym popadło, od starych, ciężkich, biurowych "mechaników", po zdobywające wtedy rynek, przyjazną ceną i cichą pracą "gumkowce" (z elastyczną membraną stykową). Dziś niepodzielnie wróciła moda na klawiatury mechaniczne, choć technologie switch’y dość znacznie różnią się od tych starych rozwiązań. Teraz możemy wybierać od klawiszy korzystających ze smarowanych styków, przez rozwiązania optyczne i magnetyczne. Ale prócz rozwiązań technologicznych, dla niektórych równie mocno liczy się możliwość zmiany wyglądu swojej klawiatury, dostosowania jej do swoich upodobań estetycznych lub preferencji w grze (zmiana wyglądu klawiszy funkcyjnych odpowiadających za zmianę broni, czarów itp.). Taką klawiaturą może być model GLORIOUS GMMK3, który już na starcie możemy wybrać sobie w jednej z trzech wersji długości (65%, 75% i 100%) oraz dwóch kolorach (czarny i biały). Do mnie dotarła biała wersja 75%, a więc bez części numerycznej.





GLORIOUS GMMK3 75% nie należy do tanich peryferii komputerowych, ale podejrzewam, że już samo opakowanie podnosi nieźle jego koszty produkcji. Wewnątrz kartonu znajdziemy prawdziwą konstrukcję 3D, w której w specjalnie zaprojektowanych niszach, poukrywano wszelkie dodatki. A jest ich całkiem sporo, bo prócz samej klawiatury zapakowanej w papierowe etui, dostaniemy jeszcze instrukcję obsługi, naklejki promujące, dwa wymienne gumowe gaskety i dwa O-Ringi, za pomocą których możemy wypróbować pracę swich’y z ich użyciem (i ewentualnie dokupić takie akcesorium), trzy dodatkowe przełączniki, każdy o innej charakterystyce (Panda, Raptor i Fox - również do wypróbowania), USB-A/USB-C w tekstylnym oplocie, dodatkowe klawisze do korzystania w tandemi z komputerami Mac, śrubokręt i dwa narzędzia do zdejmowania czapek klawiszy oraz wydobywania przełączników z podstawy.W wersji 75% klawiatura ta, mierzy sobie 338 mm x 152 mm x 44.5 mm i waży całkiem słuszne 860 gramów i w rękach naprawdę czuć tą masę. Choć z zewnątrz kadłubek wykonano z białego plastiku, to w środku producent usztywnił całą konstrukcję metalową płytą "główną", utrzymującą na miejscu wszystkie przełączniki i elementy sterujące. Są w sprzedaży modele wyglądające identycznie, jak ten prezentowany poniżej, ale z obudowani wykonanymi z aluminium na obrabiarkach CNC, ale taka wersja z napisem PRO kosztuje, już dużo, dużo więcej...Prawda, że od tej śnieżnej bieli robi się trochę mdło? Pewnie właśnie dlatego GLORIOUS postanowił nam dać możliwość opcjonalnej modernizacji swojego produktu, ale o tym opowiem trochę dalej. Na razie rzućmy okiem na to, co dostaniemy w standardzie.Po prawej stronie umieszczono pokrętło z funkcją przycisku do zatwierdzania ustawień. Możemy mu przydzielić indywidualnie funkcje z poziomu oprogramowania lub korzystać ze standardowych, z góry przydzielonych zadań (np. Volume). Tuż obok niego jest prostokątne okienko, zasłaniające ukrytą po nim diodę LED. Ta klapka jest magnetyczna i można ją ściągać... Zastanawiałem się, do czego ma to służyć i wygląda na to, że jest to również element "kastomizacji", bo można ją dostać w innych kolorach.Kadłubek GLORIOUS GMMK3 jest dość wysoki, a jego linię przecina tylko mleczna listwa rozpraszająca światło iluminacji ARGB. Nieco więcej dzieje się z tyłu, bo umieszczono tam panel z gniazdem USB-c oraz dwa przełączniki, z których jeden służy do przełączania trybu pracy z komputerami PC/Mac, natomiast drugi steruje zmianą zaprogramowanego profilu ustawień dla klawiatury.O stabilność klawiatury na blacie biurka zadba osiem piankowych nóżek, a jeśli będziemy chcieli zwiększyć kąt pochylenia klawiszy, możemy skorzystać z dwóch rozkładanych klapek, również podklejonych antypoślizgową pianką.