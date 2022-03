Strona 1 - Nowe produkty Apple w 2022

Wielkimi krokami zbliża się zapowiadana na 8 marca, czyli dzień kobiet, konferencja Apple. Wszystko wskazuje na to, że pierwsza w tym roku prezentacja Apple będzie pełna premier. Co więc zaprezentuje nam Tim Cook? Nie wiemy tego na pewno, ale pojawiły się pewne przecieki, którymi chcemy się z tobą podzielić.

iPad Air 5

iPhone SE 2022

27-calowy iMac Pro

Podsumowanie

Zestawienie rozpoczniemy od – naszym zdaniem – najmniej interesującego produktu, który ma pojawić się na tej prezentacji. Jest nim nowy iPad. Jeśli wierzyć przeciekom, nowy tablet od Apple ma nie różnić się znacząco wyglądem od czwartej generacji, a jedyną poważną zmianą będzie zastosowanie nowego procesora A15. Możliwe, że pojawi się też obsługa sieci 5G, a przedni aparat zostanie nieco poprawiony.Już od pewnego czasu widzimy pewien trend w polityce Apple. Wszystko wskazuje na to, że zarząd firmy postanowił wprowadzić do oferty produkty o nieco mniej wygórowanych cenach. Sztandarowym przykładem tej nowej strategii jest iPhone SE. Telefon ten ma mieć klasyczny wygląd przypominający iPhone’a 8, ale być wyposażony w nowoczesne komponenty, takie jak procesor A15 i odbiornik sieci 5G. To jednak nie wygląd czy podzespoły mają przyciągać klientów. Do zakupu nowego produktu Apple ma zachęcać – co może zabrzmieć dziwnie w przypadku tej marki – cena. Według przecieków telefon ten ma kosztować bowiem jedynie 199$.Najciekawsze zostawiliśmy na koniec. Najbardziej wyczekiwanym produktem, który ma pojawić się na nadchodzącej konferencji, ma być potężny, 27-calowy iMac Pro. Czego możemy się po nim spodziewać?Po pierwsze: wygląd. Ma on przypominać nieco starszy, 24-calowy model, ale być dostępny w szerszej i ciekawszej palecie kolorów. Jest to oczywiście zaleta, a komputery spodobają się wielu użytkownikom, ale nas to raczej nie przekonuje i nie spodziewamy się, że nowy wygląd odbije się echem w świecie technologii.Największą zmianą, jakiej możemy spodziewać się po nowym Macu, jest procesor. W najnowszej generacji mają być wprowadzone procesory M1 i M1 Max. Wielu ekspertów przewiduje, że zmiana ta będzie niejako rewolucyjna, a starsze modele wyposażone w procesory od Intela będą wyglądały blado w porównaniu do nowej generacji.Pozostałe komponenty oferowane w nowym iMacu nie wyglądają wcale gorzej. Według informacji, do których udało nam się dotrzeć, generacja ma być wyposażona w USB typu C, port HDMI, slot na karty SD, Lightning, do 64 GB pamięci RAM oraz do 8 TB pamięci SSD.Ile więc to wszystko będzie kosztowało? Trudno powiedzieć, ale na pewno nie będzie to mało. Szacujemy, że ceny nowych komputerów Apple będą zaczynały się od około 2 tysięcy dolarów.



W zbliżający się dzień kobiet czeka na nas jedno z najważniejszych wydarzeń technologicznych tego roku. Niezależnie od tego, czy nasze przewidywania się sprawdzą, czy nie, czeka nas ciekawa prezentacja.

Na koniec pragniemy przypomnieć o promocji Play przygotowanej dla obywateli Ukrainy oraz o inicjatywie Ukraina 24, na której temat pojawił się niedawno artykuł na tej stronie.