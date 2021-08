Razer Blade 14 - najwydajniejszy 14-calowy laptop dla graczy

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Strona 1 - Razer Blade 14

Razer wypuścił po czterech latach nową wersję swojego flagowego laptopa Blade 14 – z procesorem AMD! Będzie to najwydajniejszy laptop 14-calowy przeznaczony dla graczy i pierwszy model od tego znanego producenta z procesorem AMD.

Razer specjalizuje się w laptopach dla graczy, które poza zapewnieniem doskonałej jakości gier i wysokiej wydajności, cechują się kompaktowymi i lekkimi konstrukcjami. Razer to firma mocno wspierająca biznes graczy, a także e-sportowy. Warto chociażby wspomnieć, że jest sponsorem e-sportowych turniejów. Branża e-sportowa przeżywa rozkwit w ostatnich latach.



Razer zaskoczył fanów gier i wypuścił nową, super wydajną wersję 14-calowego laptopa do gier, Blade. Blade 14 to konstrukcja mająca 14 cali, o grubości 17 mm i wadze raptem 1,78 kilograma. Dzięki temu to bardzo wygodny do przenoszenia sprzęt, o kompaktowych wymiarach. Można go bez problemu zabrać w plecaku czy torbie np. na wakacje, na uczelnię, do pracy.





Do wyboru są wersje z ekranem Full HD i odświeżaniem 144 Hz lub QHD i odświeżaniem 165 Hz. W obu przypadkach laptopy obsługują technologię AMD FreeSync, co oznacza, że animacja nie będzie się rwać ani zacinać. Dodatkowo producent obiecuje doskonałe odwzorowanie barw, dzięki jakości na poziomie paneli IPS. Jak przystało na lapka dla graczy, klawiatura jest podświetlana RGB LED. W niewielkiej obudowie znalazło się miejsce dla podstawowych portów i złącz, to jest: dwie sztuki USB 3.2 Gen2 typ C (z obsługą DP 1.4 i PD 100W), dwa standardowe USB 3.2 Gen2, wyjście HDMI 2.1, złącze audio. Pod kątem łączności bezprzewodowej dostępne jest Bluetooth 5.2 oraz Wi-Fi 6.Laptop ma specjalnie zaprojektowany system chłodzenia, który robi wrażenie – to duża komora parowa oraz dwa niezależnie działające wentylatory. Kwestia tego, czy ten system da sobie radę z odprowadzaniem ciepła pozostaje otwarta, bo Blade 14 jest tak bardzo wydajny, że mogą pojawić się tu problemy.Właśnie to, co wyróżnia ten model, to imponująca specyfikacja i ogromna wydajność jak na tak niewielką konstrukcję. Według producenta ma to być najbardziej wydajny laptop na rynku na półce produktów o przekątnej 14 cali. Laptop ma zainstalowany procesor AMD Ryzen 9 5900HX z maksymalnym limitem mocy 65 W. Do tego dodawane są, zależnie od wersji, mobilna karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 lub GeForce RTX 3060. Każda z nich ma ograniczenie limitu mocy na poziomie 90 W plus 10 W. We wszystkich wersjach konfiguracji Blade 14 daje do dyspozycji 16 GB pamięci DDR4-3200 (wlutowane) i dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB. Bateria o pojemności 61,6 Wh, wbudowana w obudowę, ma gwarantować pracę do 12 godzin bez ładowania.Razer Blade 14 robi wrażenie swoją specyfikacją i też… ceną. Wersja z ekranem Full HD i kartą RTX 3060 w sklepie producenta kosztuje 2000 euro, z ekranem QHD i karta RTX 3070 – 2400 euro, a najlepsza konfiguracja z ekranem QHD i karta RTX 3080 – aż 3000 euro.Specyfikacja modelu Razer Blade 14, który miał premierę w roku 2021:• Ekran 14 cali: 1920x1080 px 144 Hz lub 14 cali: 2560x1440 px 165 Hz lub 14 cali: 2560x1440 px 165 Hz,• Procesor: AMD Ryzen 9 5900HX,• Pamięć RAM: 16 GB DDR4-3200,• Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3060 lub Nvidia GeForce RTX 3070 lub Nvidia GeForce RTX 3080,• Dysk SSD: 1 TB SSD NVMe,• System operacyjny: Windows 10,• Sieć: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2,• Bateria: 61,6 Wh,• Wymiary: 320 × 220 × 16,8 mm,• Waga: 1,78 kg.Dodajmy jeszcze, że Blade 14 z procesorem AMD to nie jedyna nowość w portfolio produktów Razer. Producent ogłosił, także w czerwcu, że wypuści nową generację laptopów do gier Razer Blade 17, zbudowanych na najnowszych procesorach Intel Core H-Series 11. generacji i wyposażonych w procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080 do laptopów. Debiutujący po raz pierwszy w Blade 17 procesor Intel Core i9-11900H jest najpotężniejszym, jaki ma Intel i jaki do tej pory zainstalowano w laptopach Razer Blade. Przy tym Razer Blade 17 pozostaje ultra cienki i kompaktowy.