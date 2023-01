Ładowarka Hama GaN 65W i inne...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka HAMA ostatnio znacząco rozszerzyła swoją ofertę ładowarek sieciowych. Dostępne są warianty o zróżnicowanej mocy ze złączami USB typu A i C, obsługujące Qualcomm Quick Charge 3.0 oraz Power Delivery. Spośród nich warto wymienić ładowarki GaN i najnowszą serię konstrukcji miniaturowych, mieszczących się w każdej kieszeni. Pierwsza z ładowarek GaN w portolio Hama dysponuje mocą wyjściową aż 65 W i … ma rozmiar dwóch zestawionych obok siebie, minimalnie otwartych pudełek zapałek. Jest mniejsza od swoich bardziej klasycznych odpowiedników aż o 60 proc. W efekcie zmieści się w kieszeni kurtki, małym plecaku czy damskiej torebce. Sprzęt może się pochwalić dwiema technologiami szybkiego ładowania - Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery.







W tym momencie należy się nad nimi na chwilę pochylić. Qualcomm Quick Charge 3.0 pozwala na czterokrotnie szybsze ładowanie w porównaniu do urządzeń mobilnych pozbawionych tej technologii. Z kolei Power Delivery umożliwia błyskawiczne i zarazem bezpieczne ładowanie urządzenia nawet do 5 razy szybciej. Inteligentny chip sam rozpoznaje sprzęt i dobiera prąd o właściwym napięciu, bez ryzyka uszkodzenia akumulatora. W dodatku dzięki technologii GaN ładowarka oszczędza baterię, wydłużając jej żywotność. Najbardziej widoczny efekt tych wszystkich rozwiązań? Ładowarka jest w stanie zasilić energią sprzęt mobilny od zera do stanu 60 % naładowania nawet w zaledwie 30 minut.



Ładowarkę GaN z logo Hama wyposażono w oznaczone na pomarańczowo złącze USB-A (obsługujące Qualcomm Quick Charge) i obustronne złącze USB-C, pomalowane na zielono oraz odpowiadające za technologię Power Delivery. Osobny kolor gniazd zażegnuje ryzyko ich pomylenia i wyłamania. Producent nie zapomniał też o funkcyjnej diodzie LED, informującej o tym, czy urządzenie jest aktywne. Jego sugerowana cena detaliczna wynosi 209.90 PLN.



W ofercie znajdziemy też podobną ładowarkę GaN. Główną różnicą poza mocą, wynoszącą tu 45 W, jest obecność pojedynczego gniazda USB typu C (cena to około 129 PLN). Oba produkty utrzymane zostały w eleganckiej białej kolorystyce.





Miniaturyzacja w cenie

Teraz omówmy serię ładowarek Hama mini. Szczególnie wyróżniają się najnowsze modele o mocy 20 i 25 W ze złączami USB-C, kosztujące odpowiednio 74.90 PLN i 84.90 zPLN. W żadnej z nich oczywiście również nie mogło zabraknąć technologii Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0 i Power Delivery. Dlatego proces ładowania jest równie szybki jak w przypadku wyżej opisywanych wariantów. Nazwa mini nie wzięła się znikąd, gdyż wymiary ich korpusów wynoszą: 3,4 cm szerokości, 2.9 cm wysokości i 3.1 cm głębokości. Do wyboru mamy wersje czarną lub białą.



Warto też zwrócić uwagę na pozostałe dwie ładowarki mini o białej kolorze, odrobinę jedynie większe (głębokość korpusu wynosi tutaj 5.5 cm). Ich podstawowym atutem jest zapewnienie użytkownikowi podwójnego uderzenia energii. Pierwsza z nich ma moc 35 W i dwa gniazda USB-C, może więc zasilać dwa urządzenia jednocześnie. Kosztuje zaś 109.90 PLN.



Druga może się pochwalić 38 W mocy i znajdziemy w niej dwa różnego typu wejścia: USB-C i starszego typu USB-A. W praktyce potrafi naładować smartfon, tablet czy powerbank z odmiennymi gniazdami w tym samym czasie.W przypadku tego modelu na pewno użyteczna okaże się lampka LED, informująca o tym, czy ładowarka rozpoczęła już pracę. Cena wynosi 119 PLN. Rzecz jasna, Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0 i Power Delivery obowiązkowo musiały znaleźć się na liście funkcjonalności obu tych sprzętów.































Źródło: Info Prasowe / Hama