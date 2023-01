Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

INNO3D ma w swojej ofercie nie tylko rozsądnie wycenione jednostki dla graczy, ale także absolutnie bezkompromisowe układy dla entuzjastów. Przykładem takiego produktu jest GeForce RTX 4080 iCHILL Frostbite z efektownym chłodzeniem wodnym. Pod względem czystej specyfikacji technicznej karta ta, niewiele różni się od innych autorskich modeli RTX 4080. Mamy tu do czynienia z kartą graficzną wyposażoną w rdzeń NVIDIA AD103, który pracuje z domyślnym taktowaniem do 2565 MHz (+60 MHz względem wersji referencyjnej). Na pokładzie znalazło się także 16 GB pamięci GDDR6X (256-bit) cechującej się transmisją na poziomie aż 22.4 Gbps. Układ posiada pojedyncze złącze zasilania 16-pin (standard 12VHPWR), jednak w zestawie znajduje się adapter 3x PCIe 8-pin.







INNO3D GeForce RTX 4080 iCHILL Frostbite wyróżnia się chłodzeniem wodnym z miedzianą podstawą. Układ otrzymał programowalne podświetlenie LED RGB obsługujące systemy Aura Sync, Mystic Light, Polychrome czy RGB Fusion. Producent zapewnia, że można liczyć na jeszcze wydajniejszy przepływ cieczy niż w modelach iCHILL Frostbite z serii RTX 30. Jednostka posiada także gustowny i funkcjonalny backplate oraz klasyczny zestaw portów wideo w postaci trzech gniazd DisplayPort 1.4a i jednego HDMI 2.1. Całość ma wymiary 200 x 159 x 37 mm.



Układ jest już w ofercie wybranych sklepów, a jego cena to 7399 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia