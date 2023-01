Sharp/NEC - Monitory 75 i 86 cali z serii M do sal konferencyjnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe wprowadza na rynek nowe monitory wielkoformatowe z serii M (Message). Są to modele NEC MultiSync M751 oraz NEC MultiSync M861 przeznaczone do sal konferencyjnych, a także instalacji Digital Signage. Dzięki rozwiązaniu NEC Open Modular Intelligence, użytkownicy dobiorą odpowiedni opcjonalny moduł komputerowy NEC, który rozszerzy możliwości monitora w sposób najlepiej odpowiadający konkretnym oczekiwaniom instalacji. Użytkownicy mogą zdalnie i bezpiecznie sterować monitorami serii M za pomocą darmowego oprogramowania NEC NaViSet Administrator 2. Jednocześnie mogą zarządzać harmonogramem konserwacji urządzeń, oszczędzając czas i zasoby personelu, co pozwoli na pracę urządzeń w trybie 24/7. Szeroki wybór standardowych w branży wejść sygnałowych umożliwia elastyczną integrację wielkoformatowych monitorów z istniejącą infrastrukturą AV.







Wielkoformatowe monitory NEC MultiSync z serii M zostaną zaprezentowane na stoisku Sharp/NEC na targach ISE 2023, od 31 stycznia do 3 lutego, w Fira Barcelona, w Hiszpanii.

























Źródło: Info Prasowe / Sharp/NEC