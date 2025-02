Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dziś Razer Blade 18 (2025) - najpotężniejszy Razer Blade w historii. Blade 18 to dla Razera synonim najwyższej jakości laptopów, które zapewniają doskonałą wydajność w grach i umożliwiają intensywną, kreatywną pracę również w podróży. Ponadto Blade 16, zaprezentowany na targach CES 2025, wraz z nowo ogłoszonym Blade 18 są już dostępne w przedsprzedaży na Razer.com i RazerStores. Razer posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w tworzeniu laptopów do gier, które oferują użytkownikom niepowtarzalne wrażenia. Każdy Blade jest precyzyjnie wyfrezowany z pojedynczego bloku aluminium T6, tworząc sztywną konstrukcję unibody, zaś obudowa została poddana piaskowaniu w celu uzyskania gładszego wykończenia oraz usunięcia skaz i zanieczyszczeń. Anodyzowane matowe wykończenie zapewnia lepszą wytrzymałość i jest pokryte powłoką odporną na odciski palców.







Oprócz doskonałej jakości wykonania, Razer Blade są objęte gwarancją na baterię do 2 lat. Wielokrotnie nagradzany zespół obsługi klienta Razer zapewnia użytkownikom obsługę i wsparcie na najwyższym poziomie. Dla tych, którzy szukają dodatkowego komfortu, RazerCare oferuje do 3 dodatkowych lat gwarancji w wybranych regionach. Każdy Razer Blade wydany w 2025 roku, w tym Blade 18, to pierwsza generacja Razer Blade, w której obudowa została wykonana z aluminium pochodzącego z recyklingu, co przybliża Razer o krok do osiągnięcia celu, jakim jest wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w 100% linii produktów do 2030 roku.



Nowo zaprojektowane opakowanie laptopa Razer pozbywa się plastikowej folii bąbelkowej na rzecz innowacyjnej struktury kartonowej, która zapewnia skuteczną amortyzację uderzeń, a jednocześnie nadaje się do recyklingu w ramach programów recyklingowych. Dzięki optymalizacji wymiarów i wagi, konstrukcja pomaga obniżyć emisje związane z transportem i magazynowaniem.



Bezkonkurencyjna wydajność

Nowy Razer Blade 18 to najpotężniejszy Blade w historii, wyposażony w najnowsze technologie, które zapewniają najwyższą wydajność i jakość obrazu:

- Pierwszy na świecie 18-calowy wyświetlacz z dwoma trybami pracy zapewniający niespotykaną dotąd wszechstronność: Wyposażony w pierwszy na świecie 18-calowy wyświetlacz dwutrybowy z natywnymi rozdzielczościami i częstotliwościami odświeżania UHD+ (3840 × 2400) 240 Hz i FHD+ (1920 x 1200) 440 Hz, czasem reakcji 3.0 ms i 100% zakresem kolorów DCI-P3; zweryfikowany przez Calmana i fabrycznie skalibrowany.

- Wydajność komputera stacjonarnego w cienkiej obudowie: Przy zaledwie 21.99 mm (~0.86 cala) grubości w najcieńszym miejscu, Blade 18 jest najcieńszym 18-calowym laptopem klasy Intel HX. Napędzany procesorem Intel Core Ultra 9 275HX, który został zaprojektowany z myślą o bezkompromisowym wzroście wydajności do 5.4 GHz z 24 rdzeniami i 24 wątkami, Blade 18 doskonale sprawdza się w intensywnych zadaniach, począwszy od gier AAA, a skończywszy na tworzeniu treści.

- Potężna moc GPU: Uzbrojony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop zapewnia do 175 W maksymalnej mocy graficznej w najcieńszej w swojej klasie obudowie, maksymalizując wydajność mobilnego urządzenia. Układy GPU NVIDIA z serii 50 przeznaczone do laptopów, napędzane przez najnowszą architekturę NVIDIA Blackwell, zapewniają graczom i twórcom przełomowe możliwości. Zwiększ wydajność dzięki NVIDIA DLSS 4, zaawansowanemu oprogramowaniu do renderowania opartemu na sztucznej inteligencji, zaprojektowanemu dla układów GPU GeForce RTX z serii 50. Wykorzystując rdzenie Tensor, DLSS 4 zwiększa liczbę klatek na sekundę, zachowując przy tym ostry, wysokiej jakości obraz porównywalny z rozdzielczością natywną. Funkcja DLSS Multi-Frame Generation może wygenerować do trzech dodatkowych klatek dla każdej tradycyjnie renderowanej klatki. W połączeniu z pełnym pakietem DLSS, technologia ta zwiększa wydajność nawet 8-krotnie w porównaniu do konwencjonalnego renderowania. Wyposażony w ogromną moc obliczeniową AI, pozwala generować obrazy z niespotykaną dotąd prędkością i uwolnić kreatywność dzięki NVIDIA Studio. Ponadto uzyskaj dostęp do mikrousług NVIDIA NIM - najnowocześniejszych modeli AI, które umożliwiają entuzjastom i programistom tworzenie asystentów AI i procesów roboczych o najwyższej wydajności w systemach obsługujących NIM.



Siła PC w zamknięta w laptopie

Blade 18 został zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować wydajność i zapewnić użytkownikowi jakość na poziomie komputera stacjonarnego:

- 280W (TPP) i maksymalne chłodzenie: Zaawansowany system chłodzenia Blade 18, wyposażony w najcieńsze żebra wylotowe w swojej klasie z komorą parową, maksymalizuje moc grafiki i utrzymuje wydajność klasy desktopowej w cienkiej obudowie. Wyposażona w największą jak dotąd komorę Razera z systemem 3 wentylatorów, która szybko i skutecznie rozprasza ciepło, zapewniając optymalną wydajność.

- Całkowicie nowa, przeprojektowana klawiatura: Klawiatura nowego Blade 18 zapewnia jeszcze przyjemniejsze wrażenia z pisania dzięki nowemu, przeprojektowanemu przełącznikowi nożycowemu, który pozwala na 35% większy skok w porównaniu z poprzednią generacją i responsywną siłę nacisku 63 g. Blade 18 posiada teraz 10-klawiszową klawiaturę numeryczną oraz podwójne podświetlenie LED dla każdego klawisza zasilane przez Razer Chroma RGB

- Łączność na poziomie komputera stacjonarnego: Blade 18 posiada 2x porty Thunderbolt (1x Thunderbolt 5 | 1x Thunderbolt 4), Wi-Fi 7, HDMI 2.1, Bluetooth 5.4 i Gigabit LAN, zapewniając niesamowicie szybkie prędkości transferu i wystarczającą przepustowość, aby zaspokoić potrzeby każdego użytkownika.

- THX Enhanced Audio: Każdy Blade 18 posiada wysokiej jakości system sześciu głośników z THX Spatial Audio oraz wstępnie dostrojonymi profilami audio, zapewniając wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1 zapewniający realistyczne i wciągające wrażenia dźwiękowe.

- Krystalicznie czysty obraz i dźwięk: Blade 18 jest wyposażony w kamerę 5 MP z funkcją Windows Hello z przesłoną prywatności, umożliwiającą prowadzenie rozmów wideo i audio dzięki podwójnemu zestawowi mikrofonów.



Blade 16 (2025) już dostępny w przedsprzedaży

Zapowiedziany na targach CES 2025 i już dostępny w przedsprzedaży, nowy Blade 16 to najcieńszy gamingowy laptop Razera. Wyposażony w szereg zaawansowanych funkcji, oferuje wyjątkową równowagę między mobilnością i wydajnością, dzięki czemu jest idealny dla każdego gracza, który chce doświadczyć najwyższej wydajności w podróży.



Najważniejsze cechy Razer Blade 16:

- Nowa, innowacyjna konstrukcja: Najcieńszy laptop do gier, jaki kiedykolwiek został zaprojektowany przez Razer, osiągający smukły profil 1,49 cm w najcieńszym miejscu.Nowa konstrukcja pokrywy termicznej, skutecznie zarządzająca ciepłem dzięki nowemu rozwiązaniu chłodzenia komory parowej, które obejmuje 57% płyty głównej i posiada żebra wylotowe o grubości 0.05 mm dla lepszego rozpraszania ciepła.

- Najwyższa wydajność oparta na sztucznej inteligencji: Wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop z 24 GB pamięci GDDR7 VRAM i zapewniający do 160 W maksymalnej mocy graficznej. Pierwszy Blade Pierwszy Blade 16 napędzany procesorem AMD Ryzen, aż do AMD Ryzen AI 9 HX 370, z jednostką NPU, która oferuje do 50 TOPS, zapewniając dostęp do doświadczeń Copilot+, w tym potężnych narzędzi do tworzenia obrazów z Cocreator, tłumaczeń na żywo podczas oglądania międzynarodowych treści z napisami i ulepszonych efektów Windows Studio, które poprawiają jakość prezentacji.Krystalicznie wyraźny wyświetlacz OLED QHD+ 240 Hz oferuje profile kolorów Calman Verified i niesamowicie szybki czas reakcji wynoszący 2 ms.



Najlepszy w swojej klasie komfort użytkowania:

- Przeprojektowana klawiatura z głębszym skokiem o 1.5 mm, co zapewnia o 50% większy skok w porównaniu z poprzednią generacją Blade 16 i ~63 g siły aktywacji zapewniającej bardziej responsywne wrażenia podczas pisania. Ulepszony 6-głośnikowy system audio zapewniający bogatsze wrażenia dźwiękowe dzięki technologii THX Spatial Audio.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Blade 16 (2025): Od 2799.99 USD

Razer Blade 18 (2025): Od 3199.99 USD

















źródło: Info Prasowe - Razer