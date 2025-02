Logitech G prezentuje POWERPLAY 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W świecie gamingu nieskończona żywotność baterii oznacza dłuższe, nieprzerwane sesje rozgrywki. Pewność, że mysz zawsze jest naładowana i gotowa na każdy ruch, to prawdziwa rewolucja. Dziś Logitech G ogłasza premierę POWERPLAY 2 – eleganckiej, bezprzewodowej podkładki ładującej typu plug-and-play, stworzonej dla graczy, którzy oczekują niezawodnej wydajności. POWERPLAY to jedyny system ładowania, który zasila mysz zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. W nowej wersji POWERPLAY 2 użytkownicy otrzymują jeszcze lepsze doświadczenie dzięki smuklejszej konstrukcji – teraz w jeszcze bardziej przystępnej cenie. POWERPLAY 2 eliminuje problem rozładowanej baterii, dając graczom pewność, że ich mysz zawsze będzie gotowa do działania. Koniec z kablami i oporem przewodu – pełna swoboda grania bez ograniczeń.







Nowa podkładka jest teraz cieńsza – ma zaledwie 3.5 mm grubości, co zapewnia większy komfort podczas rozgrywki. Dodatkowo obszar ładowania został powiększony o 15%, co przekłada się na jeszcze lepszą efektywność ładowania. POWERPLAY 2 wykorzystuje niskoczęstotliwościowe pole elektromagnetyczne, które jest przechwytywane przez specjalny POWERPLAY 2 Charging Coin. Dzięki temu mysz ładuje się nieprzerwanie podczas gry, zachowując pełną wydajność technologii bezprzewodowej Logitech G LIGHTSPEED. Wystarczy podłączyć system ładowania POWERPLAY 2, umieścić Charging Coin w myszy i rozpocząć ładowanie – bez komplikacji, tylko czysta wydajność.



Użytkownicy mogą łatwo przełączać Charging Coin między różnymi myszami, dostosowując zestaw do własnych preferencji. POWERPLAY 2 jest teraz kompatybilny z 10 modelami myszy Logitech G, a lista obsługiwanych urządzeń stale rośnie, oferując jeszcze większy wybór bezprzewodowych rozwiązań bez obaw o stan baterii.



POWERPLAY 2 będzie dostępny na logitechg.com oraz Amazon od 11 marca 2025 r. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej.

































źródło: Info Prasowe - Logitech