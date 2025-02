realme zaprezentuje innowacyjny smartfon inspirowany lustrzankami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme ma przyjemność ogłosić planową prezentację przełomowego telefonu-aparatu podczas targów MWC 2025 w Barcelonie. To innowacyjne urządzenie wyposażone będzie w bardzo dużą matrycę i optyczny teleobiektyw zaprojektowany tak, aby na nowo zdefiniować fotografię mobilną.

To topowe urządzenie posiada matrycę większą niż we flagowych smartfonach i korzysta z rozwiązań inspirowanych lustrzankami cyfrowymi. Wraz z telefonem z ultra aparatem, realme oficjalnie zaprezentuje serię realme 14 Pro, smartfony średniego segmentu o unikalnym designie. Seria ta jest pierwszą na świecie linią telefonów zmieniających kolor pod wpływem temperatury.







Dzięki dużej baterii o pojemności 6000 mAh i potrójnej lampie błyskowej MagicGlow, użytkownicy mogą bez wysiłku uzyskać imponującą żywotność baterii i uchwycić oszałamiające nocne portrety. Debiut realme na MWC 2025 to znaczący krok w globalnej podróży marki. To wydarzenie pokaże zaangażowanie firmy w rozwój innowacji i ambicję konkurowania na najwyższych poziomach branży smartfonów.











źródło: Info Prasowe - realmy