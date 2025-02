Kamery samochodowe LAMAX na trudne warunki drogowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zima, nawet bez śniegu, jak co roku zaskakuje kierowców. Zmiany temperatury, zamarznięta jezdnia i ograniczona widoczność to tylko niektóre z wyzwań, które utrudniają jazdę i wpływają na bezpieczeństwo na drogach. Aby być gotowym na każdą sytuację, warto wyposażyć się w sprzęt, który zwiększy komfort jazdy i pomoże szybko wyjaśnić ewentualne stłuczki. Marka LAMAX doskonale rozumie potrzeby kierowców i oferuje szeroką gamę wideorejestratorów, które nie tylko zmniejszają ryzyko wypadków, ale także ostrzegają o fotoradarach, pomagając uniknąć mandatów. Dzięki nim każda zimowa podróż będzie bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.







LAMAX T10 – Twój niezawodny towarzysz nocnych podróży

Wyobraź sobie, że jedziesz w nocy przez nieznane miasto, a nagle ktoś wymusza pierwszeństwo. Dzięki kamerze LAMAX T10, która nagrywa w jakości 4K, masz pewność, że każdy szczegół zostanie uchwycony. Kamera posiada również GPS, który rejestruje Twoją trasę i prędkość, co może być kluczowe w razie wypadku. Dodatkowo, ostrzeżenia o fotoradarach pomogą Ci uniknąć mandatów. Kamera LAMAX T10 jest wyposażona w szerokokątny obiektyw 170°, co pozwala na rejestrowanie szerokiego pola widzenia, a dzięki magnetycznemu uchwytowi montaż jest szybki i prosty. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak tryb nocny, LAMAX T10 zapewnia doskonałą jakość nagrań nawet przy słabym oświetleniu. Wbudowany mikrofon rejestruje również dźwięk, co może być przydatne w razie potrzeby odtworzenia całego kontekstu zdarzenia. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy często podróżują nocą i chcą czuć się bezpiecznie na drodze.



LAMAX T3 – Idealny na codzienne dojazdy

Podczas codziennych dojazdów do pracy często zdarzają się drobne stłuczki. LAMAX T3 to idealne rozwiązanie na takie sytuacje. Kamera nagrywa w jakości Full HD i jest wyposażona w G-sensor, który automatycznie zabezpiecza nagrania w razie kolizji. Dzięki trybowi parkingowemu, kamera monitoruje Twój samochód nawet wtedy, gdy jesteś poza nim. LAMAX T3 posiada również superkondensator, który zapewnia większą trwałość i niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych. LAMAX T3 to także kompaktowy design, który nie przeszkadza w codziennym użytkowaniu samochodu. Kamera jest łatwa w obsłudze i montażu, a dzięki funkcji detekcji ruchu, automatycznie rozpoczyna nagrywanie, gdy wykryje aktywność wokół pojazdu. To niezastąpiony pomocnik w miejskiej dżungli, który zadba o Twoje bezpieczeństwo na drodze.



LAMAX C11 GPS 4K – Niezawodny towarzysz długich podróży

Podczas długich podróży na wakacje, LAMAX C11 GPS 4K zapewni Ci spokój ducha. Kamera nagrywa w jakości 4K, a dzięki wbudowanemu GPS, rejestruje Twoją trasę i prędkość. Funkcja nagrywania w pętli oraz tryb poklatkowy dają Ci pełną kontrolę nad tym, co dzieje się wokół Twojego pojazdu, zarówno w ruchu, jak i podczas postoju. Niezależnie od warunków oświetleniowych, tryb nocny LAMAX C11 GPS 4K zapewnia wyraźne i szczegółowe nagrania, nawet w ciemności. LAMAX C11 GPS 4K oferuje również automatyczny start po uruchomieniu samochodu oraz tryb parkowania, który rozpoczyna nagrywanie, gdy tylko czujnik G zarejestruje uderzenie - na przykład, jeśli ktoś przypadkowo wycofa w Twój samochód. Dzięki tym rozwiązaniom, codzienne poruszanie się autem będzie nie tylko bezpieczne, ale i komfortowe.



Każda z tych kamer LAMAX to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort jazdy, niezależnie od warunków na drodze.





















źródło: Info Prasowe - LAMAX