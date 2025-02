ASUS - Nowy ROG Flow Z13

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ROG Flow Z13 (2025) to wszechstronna maszyna 2 w 1, która łączy mobilność z niespotykaną dotąd mocą. Nowy, ultrawydajny procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 z grafiką Radeon 8060S i zunifikowaną pamięcią gwarantuje wyjątkową wydajność i energooszczędność. Udoskonalone chłodzenie – nowa komora parowa ze stali nierdzewnej i miedzi, większe otwory wentylacyjne oraz 2. generacja wentylatorów Arc Flow – zapewnia aż o 70% lepszy przepływ powietrza, utrzymując temperatury w ryzach bez nadmiernego hałasu. ROG Flow Z13 (2025) oferuje zachwycający 13-calowy ekran ROG Nebula Display o rozdzielczości 2.5K, częstotliwości odświeżania 180 Hz i jasności 500 nitów, chroniony wytrzymałym szkłem Corning Gorilla Glass 5. Nowa bateria 70 Wh zapewnia dłuższy czas pracy, a powiększony touchpad i klawisze zwiększają komfort użytkowania. Dodatkowy przycisk Command Center umożliwia szybki dostęp do kluczowych funkcji systemowych. Dzięki dwóm portom USB-C z USB4 i pełnowymiarowemu HDMI 2.1 gracze mogą zapomnieć o przejściówkach.







Przełomowa efektywność energetyczna

Sercem ROG Flow Z13 (2025) jest nowy procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 z grafiką Radeon 8060S, który łączy 16 rdzeni Zen 5 i 40 jednostek obliczeniowych RDNA 3.5 w jednym układzie. Dzięki temu tablet bez problemu radzi sobie zarówno z pracą wielozadaniową, jak i najbardziej wymagającymi grami. Grafika RDNA 3.5 oferuje wydajność na poziomie dedykowanych kart, zużywając przy tym znacznie mniej energii, co czyni Flow Z13 idealnym rozwiązaniem dla mobilnych graczy. Procesor zapewnia także 50 TOPS mocy NPU, co sprawia, że jest to certyfikowane urządzenie Copilot+ PC, oferujące wszechstronność i zaawansowane funkcje AI.



Superszybka pamięć czterokanałowa

Dzięki zintegrowaniu rdzeni CPU i GPU w jednym układzie, ROG Flow Z13 (2025) wykorzystuje zunifikowaną strukturę pamięci, oferując niespotykaną dotąd elastyczność. W tradycyjnych laptopach i tabletach gamingowych procesor i karta graficzna korzystają z oddzielnych zasobów RAM, które nie mogą być współdzielone. Flow Z13 przełamuje ten schemat, pozwalając na dynamiczny podział jednej dużej puli pamięci między rdzenie Zen 5 i RDNA 3.5. Efekt? Więcej dostępnej pamięci VRAM w nowoczesnych grach oraz doskonała wydajność w wymagających zadaniach, gdy tablet nie jest wykorzystywany do rozgrywki.



Do 128 GB ultraszybkiej pamięci LPDDR5X 8000 MHz gwarantuje płynną pracę nawet w najbardziej wymagających aplikacjach, a czterokanałowa konfiguracja zapewnia maksymalną przepustowość i minimalne opóźnienia. Możliwość dynamicznego przydzielenia aż 96 GB VRAM, dedykowana NPU oraz wydajna grafika RDNA 3.5 sprawiają, że Flow Z13 to prawdziwa mobilna stacja robocza. Urządzenie potrafi uruchomić lokalnie model językowy 70B, co czyni je gotowym do obsługi najbardziej zaawansowanych zadań AI.



Zaawansowane chłodzenie

ROG Flow Z13 (2025) otrzymał zupełnie nową komorę parową, wykonaną z lekkiej stali nierdzewnej i miedzi, która pokrywa aż 54% więcej powierzchni płyty głównej w porównaniu do poprzedniej generacji. Większe otwory wlotowe oraz podwójne wentylatory 2. generacji Arc Flow skutecznie odprowadzają ciepło przez ultracienkie 0.1-milimetrowe ożebrowanie radiatora, zapewniając wysoką efektywność chłodzenia bez zwiększania wagi urządzenia. Jako tablet, Flow Z13 ma kluczową przewagę nad laptopami gamingowymi – jego podzespoły generujące ciepło znajdują się za ekranem, a pionowa konstrukcja pozwala na lepszy dostęp do świeżego powietrza, co naturalnie poprawia chłodzenie. Dodatkowo, system wentylacji został przeprojektowany tak, by niewielka część powietrza była kierowana w specjalny kanał za ekranem, co pomaga utrzymać niższą temperaturę obudowy podczas użytkowania. Zintegrowane filtry przeciwkurzowe chronią podzespoły przed zanieczyszczeniami, zapewniając długoterminową niezawodność układu chłodzenia.



Obraz, który wciąga

ROG Flow Z13 (2025) oferuje 13-calowy ekran ROG Nebula Display o rozdzielczości 2.5K i odświeżaniu 180 Hz, zapewniając płynny obraz i pełną immersję w grach oraz multimediach. Wyświetlacz jest chroniony przez wytrzymałe szkło Corning Gorilla Glass 5, które zabezpiecza go przed zarysowaniami i przypadkowymi uszkodzeniami. Pełne 100% pokrycie gamy DCI-P3, proporcje 16:10 i jasność 500 nitów sprawiają, że każdy detal wygląda oszałamiająco, niezależnie od tego, czy grasz, tworzysz, czy oglądasz filmy.



Więcej portów, więcej możliwości

ROG Flow Z13 (2025) może i jest kompaktowych rozmiarów, ale bez problemu stanie się centrum każdej gamingowej konfiguracji. Dwa porty USB-C z obsługą USB4, DisplayPort 1.4 i ładowaniem, a do tego dedykowany HDMI 2.1, USB Type-A, czytnik kart microSD i gniazdo audio – wszystko, czego potrzeba, bez konieczności korzystania z przejściówek.



Nowa bateria 70 Wh w połączeniu z energooszczędnym procesorem Strix Halo zapewnia najdłuższy czas pracy w historii serii. Większy touchpad i przestronniejsze klawisze zwiększają komfort pisania, a nowy przycisk Command Center daje szybki dostęp do kluczowych funkcji systemowych – niezbędny element każdego nowoczesnego tabletu.



Dostępność i cena

ROG Flow Z13 (2025) jest już dostępny w sprzedaży w cenie 10 299 PLN.