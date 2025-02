Prawdziwy Creeper w kolekcji Razer x Minecraft

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer połączył siły z Mojang Studios, twórcami uwielbianej na całym świecie gry Minecraft. Współpraca to połączenie najnowszych technologii Razera i kultowego, blokowego uniwersum Minecrafta w celu stworzenia unikalnej kolekcji urządzeń peryferyjnych, które pokocha każdy fan Minecrafta. To jak dotąd jedna z najciekawszych współpracy Razera - dzięki oficjalnie licencjonowanemu zestawowi urządzeń peryferyjnych do gry Minecraft można cieszyć się prawdziwie „klockowym” klimatem. Zaprojektowana z myślą o entuzjastach Minecrafta i graczach, którzy chcą poprawić swoje wrażenia z gry w Minecrafta, ta kolekcja zawiera sprzęt do gier, który utrzyma Cię w świecie przygody 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.







Dzięki ogromnej popularności gry Minecraft i rosnącemu zapotrzebowaniu na tematyczne urządzenia peryferyjne dla graczy, Razer i Mojang Studios nawiązały współpracę, aby wprowadzić tę kolekcję na całym świecie. Współpraca ta sprawia, że fani mogą w pełni przenieść się do uniwersum Minecrafta, jednocześnie ciesząc się wysokiej klasy sprzętem Razera. Kolekcja Razer | Minecraft została zaprojektowana, aby poprawić wrażenia z gry, sprawiając, że każda chwila w blokowym świecie jest jeszcze bardziej ekscytująca i wciągająca.



Kolekcja Minecraft obejmuje:

- Razer BlackWidow V4 X - Minecraft Edition: Nie trać kontroli bez względu na to, jak zwariowany staje się crafting. Pokonaj wszystkie wyzwania dzięki mechanicznej klawiaturze z RGB, 6 klawiszami makro i dotykowymi przełącznikami. Razer BlackWidow V4 X - Minecraft Edition zawiera również przedmiot Ender Dragon Shawl w grze.

- Razer Kraken V4 X - Minecraft Edition: Nie daj się pokonać Creeperowi. Wyeliminuj wszelkie przeszkody i przygotuj się na nadejście nocy dzięki przewodowemu zestawowi słuchawkowemu RGB do gier, zaprojektowanemu z myślą o doskonałym, realistycznym dźwięku i czystej komunikacji głosowej. Razer Kraken V4 X - Minecraft Edition zawiera również przedmiot do gry - Ender Dragon Shawl.

- Razer Cobra - Minecraft Edition: Każda chwila w Minecrafcie jest na wagę złota dzięki lekkiej przewodowej myszy do gier RGB wyposażonej w ultrawytrzymałe i ultraprecyzyjne przełączniki optyczne. Razer Cobra - Minecraft Edition zawiera również przedmiot Overgrown Arm do gry.

- Razer Gigantus V2 - Medium - Minecraft Edition: Buduj jak najlepszy gracz dzięki miękkiej podkładce pod mysz zaprojektowanej z myślą o najbardziej płynnych ruchach myszą. Razer Gigantus V2 - Medium - Minecraft Edition zawiera również przedmiot Overgrown Arm do gry.



Ceny i dostępność

Kolekcja jest już dostępna na Razer.com, RazerStores i u wybranych sprzedawców detalicznych na całym świecie w cenach:



Razer BlackWidow V4 X - Minecraft Edition: 169.99 USD

Razer Kraken V4 X - Minecraft Edition: 99.99 USD

Razer Cobra - Minecraft Edition: 59.99 USD

Razer Gigantus V2 - Medium - Minecraft Edition: 29.99 USD



































źródło: Info Prasowe - Razer