GXTrust Ruya Pro - Komfort i kontrola w jednym

GXTrust wprowadza na rynek fotel gamingowy GXT 721 Ruya Pro, zaprojektowany z myślą o graczach poszukujących maksymalnego komfortu, ergonomii i najwyższej jakości wykonania. Idealny do zdobywania kolejnych poziomów, eksplorowania nowych światów lub pracy. Oferuje doskonałą równowagę między formą a funkcjonalnością. Fotel Ruya Pro oferuje możliwość precyzyjnej regulacji każdego elementu, aby idealnie odpowiadał na potrzeby użytkownika. Dzięki regulacji wysokości, podłokietnikom 4D oraz mechanizmowi blokady nachylenia, można w pełni kontrolować ustawienia, zapewniając wygodę w każdej konfiguracji – zarówno przy biurku, jak i w strefie gamingowej. Dodatkowo, wbudowane podparcie lędźwiowe wspiera dolną część pleców, pomagając utrzymać zdrową postawę nawet podczas długotrwałej i intensywnej rozgrywki.







Komfort i styl na najwyższym poziomie

Fotel posiada grube, formowane siedzisko, które gwarantuje maksymalne wsparcie oraz wyjmowaną poduszkę pod głowę, zapewniającą dodatkowy komfort dla szyi. Wykonany z oddychającej tkaniny i skóry PU, łączy luksusowy wygląd z praktycznością i trwałością. Dzięki temu gracze mogą cieszyć się wygodą i uczuciem świeżości nawet podczas długich sesji gamingowych.



Solidna konstrukcja na lata

Ruya Pro został wykonany z najwyższej jakości materiałów, w tym z aluminiowej podstawy gwiazdowej oraz gazowego podnośnika klasy 4, co gwarantuje wyjątkową trwałość i stabilność. Fotel wytrzymuje obciążenie do 150 kg, dzięki czemu doskonale sprawdza się dla graczy w każdym wieku i na różnym poziomie zaawansowania.



GXT 721 Ruya Pro jest dostępny w sprzedaży w cenie 1699 PLN.



































