Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów AGON by AOC prezentuje monitor AGON PRO AG274QGM. Jest to monitor o rozdzielczości Quad HD (2560 x 1440 px) i odświeżaniu 300 Hz. Zastosowany w nim płaski panel IPS jest podświetlany diodami mini LED, które zostały pogrupowane w 576 niezależnych stref. Oba rozwiązania się uzupełniają. Matryca IPS o czasie reakcji 1 ms wyświetla obraz bez smug nawet w dynamicznych scenach. Z kolei podświetlenie strefowe pozwala uzyskać dużo wyższy kontrast niż w przypadku konwencjonalnego podświetlenia – w partiach ekranu, które mają wyświetlać czarny kolor diody są wyłączane. Z kolei rozdzielczość QHD przekłada się na szczegółowy obraz, jednocześnie nie będąc tak wymagającą względem komputera jak 4K UHD.







Dzięki wysokiemu kontrastowi i dużej maksymalnej jasności AG274QGM otrzymał nie tylko certyfikację VESA DisplayHDR 1000 ale też NVIDIA G-SYNC ULTIMATE. Ponadto monitor wspiera technologię NVIDIA Reflex. Aktywacja tej funkcji minimalizuje opóźnienia po stronie procesora, systemu operacyjnego, renderowania obrazu i kolejkowania poleceń przez komputer. Mogą z niej korzystać m.in. gracze Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite, Overwatch, Rainbow Six Siege czy Valorant.



Cena monitora AGON PRO AG274QGM zostanie ogłoszona wkrótce. Wszystkie modele monitorów AGON by AOC objęte są 3-letnią, a akcesoria 2-letnią gwarancją producenta.



































Źródło: Info Prasowe / AOC