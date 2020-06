MSI - oficjalne aktualizacje BIOS-ów dla nowych Ryzenów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma MSI przygotowała zoptymalizowane aktualizacje BIOS-ów dla nowych procesorów Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT i Ryzen 5 3600XT. BIOS-y z serii Combo PI V1 1.0.0.6 i Combo PI V2 1.0.0.2 są już przygotowane i w najbliższych dniach użytkownicy będą je mogli sukcesywnie pobierać. Najważniejsze zmiany w zoptymalizowanych aktualizacjach BIOS-u, to obsługa identyfikacji dyskretnej karty graficznej, pozwalającej użytkownikom na pomyślne uruchomienie systemu z procesorem AM4 (bez zintegrowanej grafiki) i bez zainstalowanej karty graficznej, rozwiązywanie problemów z kompatybilnością karty graficznej i karty dźwiękowej USB, optymalizacja funkcji związanych z profilami pamięci A-XMP, optymalizacja zawartej w BIOS-e funkcji – Memory Try It! oraz optymalizacja funkcji związanych z FCH BCLK.









Źródło: Info Prasowe / MSI