Mozos - nowy dynamiczny mikrofon - GM-ONE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polska marka Mozos poszerza swoją ofertę o nowy mikrofon studyjny GM-ONE, który został zaprojektowany z myślą o współczesnych twórcach treści, muzykach, podcasterach i streamerach. To urządzenie łączy studyjną jakość dźwięku z prostotą obsługi i wszechstronnością, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w domowym studiu, jak i w profesjonalnym środowisku nagraniowym. Nowy Mozos GM-ONE to dynamiczny mikrofon o kardioidalnej charakterystyce kierunkowej, który skutecznie izoluje głos od hałasu otoczenia, zapewniając czyste i skupione brzmienie. Dzięki szerokiemu pasmu przenoszenia 50 Hz – 12 kHz i wysokiemu stosunkowi sygnału do szumu (97 dB), mikrofon wiernie oddaje każdy detal nagrania, zachowując naturalność i głębię dźwięku.







Jednym z kluczowych atutów modelu GM-ONE jest podwójne wyjście USB-C i XLR, które daje użytkownikowi pełną swobodę w wyborze konfiguracji. Mikrofon można podłączyć bezpośrednio do komputera, co pozwala na szybkie rozpoczęcie nagrania, streamu czy wideokonferencji, lub wykorzystać w profesjonalnym torze audio z mikserem czy interfejsem XLR. Takie rozwiązanie czyni z GM-ONE produkt uniwersalny – idealny zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Zastosowanie próbkowania 192 kHz / 24 bit gwarantuje studyjną jakość nagrań, a solidna konstrukcja mikrofonu – obudowa z wytrzymałego tworzywa oraz żelazna podstawa – zapewnia długowieczność i stabilność pracy. W zestawie znajduje się regulowany statyw biurkowy (230–325 mm) oraz 2-metrowy kabel, co pozwala na szybkie i wygodne ustawienie stanowiska bez konieczności dokupowania akcesoriów.



Mikrofon Mozos GM-ONE został zaprojektowany tak, by sprostać potrzebom nowoczesnych użytkowników – od profesjonalnych twórców dźwięku po osoby, które chcą po prostu brzmieć lepiej podczas rozmów online. Doskonale sprawdzi się w nagraniach wokalnych, podcastach, streamingu, a także podczas pracy zdalnej czy spotkań biznesowych. Jak podkreśla producent, celem projektu GM-ONE było stworzenie sprzętu, który łączy profesjonalną jakość, prostą konfigurację i rozsądną cenę. Efekt? Mikrofon, który nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, a jednocześnie pozwala osiągnąć dźwięk na poziomie studyjnym.



Nowy mikrofon Mozos GM-ONE, jest już dostępny na stronie mozos.pl w sugerowanej cenie 199.99 PLN oraz w wybranych sklepach partnerskich.

































źródło: Info Prasowe - Mozos