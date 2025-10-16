Turtle Beach - kontroler gitarowy do Nintendo Switch i Nintendo Switch 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Turtle Beach ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek nowej wersji swojego bestsellerowego i wysoko ocenianego bezprzewodowego kontrolera gitarowego RIFFMASTER. Od dzisiaj możesz go sprawdzić w Fortnite Festival na konsolach Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. To jeden z niewielu nowoczesnych kontrolerów gitarowych stworzonych dla fanów współczesnych gier rytmicznych, czyli takich w których rozgrywka polega na wykonywaniu akcji w rytm muzyki - np. naciskaniu przycisków, czy uderzaniu w klawisze. RIFFMASTER jest kompatybilny z Fortnite Festival Pro Lead i Pro Bass.







Bezprzewodowy, dostosowany do lewo i praworęcznych graczy oraz z 35 godzinami pracy na baterii

Bezprzewodowy kontroler gitarowy RIFFMASTER do Nintendo Switch i Nintendo Switch 2 umożliwia granie obiema rękami, ponieważ jego konstrukcja jest dostosowana zarówno do leworęcznych, jak i praworęcznych graczy. RIFFMASTER łączy się bezprzewodowo w zasięgu około 9 metrów dzięki połączeniu o niskim opóźnieniu, a bateria zapewnia ponad 35 godzin grania na jednym ładowaniu. Kontroler ma również składaną konstrukcję, która ułatwia transport lub przechowywanie, gdy nie jest używany. Dodatkowy komfort zapewnia pasek na ramię.



Cena i dostępność

Bezprzewodowy kontroler gitarowy RIFFMASTER do Nintendo Switch i Nintendo Switch 2, jest dostępny na stronie turtlebeach.com w cenie od 149.99 euro.

















źródło: Info Prasowe - Turtle Beach