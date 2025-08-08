15-lecie World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming z dumą rozpoczyna obchody wyjątkowej rocznicy World of Tanks. Od swojej premiery w 2010 roku tytuł zyskał globalne uznanie, przyciągnął do siebie miliony graczy i wyznaczył standardy dla rozgrywki czołgami online. W tym roku czołgistów czeka największe święto do tej pory. World of Tanks to nie tylko historia stoczonych bitw, ale budowania znajomości na lata. Przez 15 lat czołgiści na całym świecie stworzyli przyjaźnie silne niczym czołgi, którymi dowodzą. Studio Wargaming z dumą może podzielić się materiałem wideo „15 lat przyjaźni: podróż przez wspomnienia” stanowiącym hołd dla wspólnych przeżyć, które sprawiają, że czas w World of Tanks należy do wyjątkowych.







“Piętnaście lat temu, naszą misją na premierę World of Tanks było stworzenie rozgrywki czołgami, której gracze do tej pory nie doświadczyli” – mówi Wiktor Kisły, CEO Wargaming. „Od tego czasu, gra stała się czymś znacznie większym – cyfrowym hobby, które zrzesza miliony oddanych graczy na całym świecie. Wznieśmy toast za stoczone bitwy, zawarte przyjaźnie i wiele lat, które jeszcze wspólnie przed nami.”



Od 8 do 31 sierpnia, zespół World of Tanks zaprasza graczy do świętowania, wypełnionego prezentami i ekskluzywną zawartością, specjalnymi misjami oraz licznymi, ekscytującymi niespodziankami.

• Celebracje rozpoczynają się w Garażu, gdzie gracze otrzymają dostęp do Rocznicowego Albumu. Codziennie logowanie pozwoli otworzyć koperty, przeżyć na nowo najważniejsze wspomnienia z historii gry oraz otrzymać niepowtarzalne nagrody;

• W specjalnym rozdziale Rocznicowej Przepustki Bitewnej gracze odblokują całkowicie nowy, francuski czołg ciężki VIII poziomu – Brennos, wyjątkowych członków załogi w garażu i inne cenne przedmioty w grze;

• Czołgistów czeka też jeszcze więcej wybuchowej akcji, ponieważ w Automacie do gier pojawi się nowy tryb gry Przeważająca siła ognia, dostępny przez dwa sierpniowe weekendy. Intensywne, pełne adrenaliny starcia w niekonwencjonalnych pojazdach oddających tysiące strzałów na minutę czekają już wkrótce.

• Bonusy w grze dla weteranów – każdy, kto zarejestrował swoje konto World of Tanks przed 14 kwietnia 2012 roku zostanie oficjalne odznaczony jako weteran specjalną odznaką 15. rocznicy. W każdej bitwie z udziałem przynajmniej jednego weterana, wszyscy uczestnicy otrzymają +15% bonus do kredytów otrzymanych w trakcie tego starcia;

• Rocznicowe transmisje - zespół gry przygotował serię streamów, w trakcie których gracze otrzymają style 2D i 3D dla czołgów, skórki dla Załóg, pojazdy premium VIII-IX poziomu i wiele więcej.



Od 15 lat World of Tanks stale ewoluuje dzięki swojej niesamowitej społeczności. Niezależnie od tego, czy jesteś świeżym rekrutem, czy doświadczonym dowódcą, nigdy nie było lepszego czasu na wyruszenie do boju. Co więcej, z okazji 15. rocznicy gry, studio Wargaming przygotowało specjalną kolekcję dla entuzjastów czołgów na całym świecie. W kolekcji znajdują się stylowe przedmioty dla fanów, w tym ekskluzywne i unikatowe egzemplarze. Pełna oferta dostępna jest pod adresem: https://worldoftanksstore.eu.





























źródło: Info Prasowe - Wargaming